Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Зокрема ми вже говорили про це з президентом України. Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, йдеться в стенограмі засідання.

За її словами, будуть збережені і масштабовані найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника.

Також вона зазначила, що і надалі бачить своєю місією підтримку українського виробника, а також заявила про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження механізмів підтримки.