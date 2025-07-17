Інтерфакс-Україна
Економіка
18:20 17.07.2025

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

1 хв читати
Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Зокрема ми вже говорили про це з президентом України. Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, йдеться в стенограмі засідання.

За її словами, будуть збережені і масштабовані найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника.

Також вона зазначила, що і надалі бачить своєю місією підтримку українського виробника, а також заявила про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження механізмів підтримки.

Теги: #бізнес #свириденко #мораторій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 17.07.2025
Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент держуправління

Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент держуправління

13:50 17.07.2025
Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

13:43 17.07.2025
Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

12:02 17.07.2025
Процедура по БЕБ була виконана відповідно до законів і нормативних актів - Свириденко

Процедура по БЕБ була виконана відповідно до законів і нормативних актів - Свириденко

11:53 17.07.2025
Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

12:37 10.07.2025
Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

11:10 10.07.2025
Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

10:54 10.07.2025
Співзасновник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

Співзасновник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

18:15 08.07.2025
Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

13:38 08.07.2025
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

ОСТАННЄ

Рожкова залишиться першим заступником голови НБУ до обрання наступника

Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

Шмигаль: Проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах

Експортне мито на сою та ріпак призвело до зниження цін на внутрішньому ринку - аналітики

Сінгапур знову визнано найдорожчим містом світу для багатих жителів

НБУ ухвалив нормативну базу, необхідну для розширення лінку з CBL

НБУ разом з МВС та Нацполіцією готують механізми протидії наданню фінансових послуг без ліцензії

Виробничі площі під цукровим буряком у сезоні-2025 зменшилися на 15% через запроваджені ЄС квоти

Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА