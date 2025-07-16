Розрив між ресурсами Фонду підтримки енергетики та потребами енергокомпаній близько EUR617 млн

Розрив між наявними ресурсами Фонду підтримки енергетики України, який з квітня 2022 року мобілізував понад EUR1,16 млрд, та пріоритетними потребами енергокомпаній становить приблизно EUR617 млн, повідомило Міністерство енергетики.

"Секретаріат Енергоспівтовариства (адміністратор Фонду – ЕР) закликає всіх донорів збільшити свої внески, оскільки наразі розрив між наявними ресурсами Фонду та пріоритетними потребами становить приблизно EUR617 млн", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що мобілізовані з моменту запуску Фонду у квітні 2022 року понад EUR1,16 млрд від приблизно 33 донорів дали змогу укласти понад 790 контрактів на постачання енергообладнання, а також домовитися про зобов’язання на EUR669 млн. За інформацією Міненерго, поставка здійснювалася понад 50 українським енергокомпаніям у 21 регіоні України.

У цьому ж повідомленні вказується, що уряд Люксембургу офіційно збільшив свій внесок до Фонду до EUR12 млн, і додаткові EUR10 млн вже надійшли та повністю доступні на його спеціальному рахунку.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ці кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів РФ.

"Ми щиро вітаємо цей новий внесок, який підсилює роль Фонду як ефективного, гнучкого та прозорого інструменту – здатного швидко реагувати та підтримувати комплексну модернізацію енергосистеми України. Кожен внесок допомагає скоротити все ще суттєвий розрив між наявними ресурсами та пріоритетними потребами для забезпечення енергетичної стійкості України", – прокоментував подію директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські.

Як повідомлялося, про те, що Фонд підтримки енергетики акумулював EUR1,2 млрд донорських внесків, глава Міненерго Герман Галущенко повідомляв на початку квітня 2025 року. Тоді ж міністр звернув увагу, що дефіцит коштів у Фонді зберігається на рівні EUR400-500 млн. "Але кошти знайдемо, бо партнери розуміють ситуацію", – підкреслив очільник Міненерго.