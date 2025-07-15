Інтерфакс-Україна
Економіка
15:20 15.07.2025

НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

1 хв читати
НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), запустила нову інформаційно-комунікаційну систему "Реєстр об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), які використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електроенергії" (Реєстр ВДЕ).

Як повідомив регулятор у вівторок, Реєстр ВДЕ запущено у співпраці з експертами DiXi Group та за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту "Прозорість енергетичного сектору".

"Реєстр ВДЕ – система, розроблена на базі державної Платформи Diia.Engine, інформація з якої відповідно до положень закону «Про альтернативні джерела енергії» є складовою реєстру гарантій походження е/е, виробленої з відновлюваних джерел" - пояснили в комісії.

Запуск Реєстру ВДЕ є важливим елементом у імплементації НКРЕКП директив Європейського Союзу, спрямованих на стимулювання виробництва е/е з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та впровадження системи гарантій походження е/е (ГПЕЕ) з ВДЕ.

Як повідомлялося з посиланням на НКРЕКП, Україна станом на липень 2025 року видала майже 10 млн ГПЕЕ з ВДЕ.

Одна ГПЕЕ з ВДЕ еквівалентна 1 МВт*год.

Теги: #diiaengine #нкрекп #електроенергетика #реєстр_вде

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 01.07.2025
Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

17:47 12.06.2025
Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

19:10 28.05.2025
Ексзаступник голови Міненерго Немчинов та представник "УГВ" Шикеринець лідирують в конкурсі на членів НКРЕКП

Ексзаступник голови Міненерго Немчинов та представник "УГВ" Шикеринець лідирують в конкурсі на членів НКРЕКП

13:21 27.05.2025
НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

12:52 27.05.2025
НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

15:40 21.05.2025
Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

14:35 19.12.2024
НКРЕКП на 2025 р. збільшила тариф "Укренерго" на передачу е/е майже на 30%, знизила тариф на диспетчеризацію на 5,5%

НКРЕКП на 2025 р. збільшила тариф "Укренерго" на передачу е/е майже на 30%, знизила тариф на диспетчеризацію на 5,5%

16:04 10.12.2024
НКРЕКП ліцензувала компанію з групи KNESS як агрегатора на ринку е/е

НКРЕКП ліцензувала компанію з групи KNESS як агрегатора на ринку е/е

16:52 29.11.2024
ФРУ виступає проти необґрунтованого зростання тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію

ФРУ виступає проти необґрунтованого зростання тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію

07:55 14.02.2023
Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік

ЄБРР розглядає можливість надати EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One Фіали та Кудрицького

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Уся Україна відкрилася Заходу і розрив зі Сходом уже відбувся - СЕО "Метінвесту" про підсумки URC

Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

Експорт пшеничного борошна з України у сезоні-2024/2025 був на 27,9% менше – галузева асоціація

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА