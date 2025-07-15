НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), запустила нову інформаційно-комунікаційну систему "Реєстр об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), які використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електроенергії" (Реєстр ВДЕ).

Як повідомив регулятор у вівторок, Реєстр ВДЕ запущено у співпраці з експертами DiXi Group та за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту "Прозорість енергетичного сектору".

"Реєстр ВДЕ – система, розроблена на базі державної Платформи Diia.Engine, інформація з якої відповідно до положень закону «Про альтернативні джерела енергії» є складовою реєстру гарантій походження е/е, виробленої з відновлюваних джерел" - пояснили в комісії.

Запуск Реєстру ВДЕ є важливим елементом у імплементації НКРЕКП директив Європейського Союзу, спрямованих на стимулювання виробництва е/е з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та впровадження системи гарантій походження е/е (ГПЕЕ) з ВДЕ.

Як повідомлялося з посиланням на НКРЕКП, Україна станом на липень 2025 року видала майже 10 млн ГПЕЕ з ВДЕ.

Одна ГПЕЕ з ВДЕ еквівалентна 1 МВт*год.