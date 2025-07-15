Інтерфакс-Україна
Економіка
13:37 15.07.2025

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

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Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, якій він раніше запропонував очолити уряд, та віцепрем’єром – головою Мінцифри Михайлом Федоровим щодо діяльності Кабінету міністрів України після зміни його складу, зокрема, сприянню нарощування власного виробництва зброї.

"Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", - написав Зеленський у Телеграм у вівторок за підсумками наради.

За його словами, під час розмови сторони "визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду".

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", Федорова, ймовірно буде підвищено до першого віцепрем'єра.

 

Теги: #уряд #зеленський

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