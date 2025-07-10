Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

Створений за ініціативою президента США Дональда Трампа Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення є ключем до відкриття багатого майбутнього України, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі та висловив сподівання, що міжнародні фінансові організації (МФО) співпрацюватимуть з фондом.

"Це партнерство дозволить Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною, щоб сприяти її відновленню… Я сподіваюся, що багато з цих (МФО) установ співпрацюватимуть з Фондом інвестицій у відбудову як співінвестори", – сказав він у відеовиступі на URC2025 у четвер.

Бессент наголосив, що цей інвесфонд є передвісником міцного миру.

За його словами, таке економічне партнерство також націлено на те, "щоб жодна особа, держава чи компанія, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не змогла скористатися перевагами відбудови України".

Міністр фінансів підкреслив, що зараз, як ніколи раніше, державний та приватний сектори повинні працювати разом, щоб створити міцну основу для відновлення України, бо потреби України у відбудові величезні, а її дипломатичні партнери та союзники не можуть самостійно їх задовольнити.

"Приватний капітал необхідний для доповнення державних інвестицій та стимулювання довгострокового економічного зростання, зокрема в інноваційній оборонній промисловості України, яка стрімко розвивається", – додав Бессент.

Він ще раз підкреслив, що така економічна безпека підтримує національну безпеку, і саме тому президент Трамп очолив створення інвестиційного фонду.

"Завдяки надійному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж у минулому. Воно мобілізує американські таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні", – зазначив міністр.

За його словами, міжнародні фінансові установи, включаючи багатосторонні банки розвитку, відіграють важливу роль у відновленні, що зумовлене приватним сектором. Протягом усього конфлікту ці установи сприяли просуванню структурних реформ, які зміцнюють антикорупційні інституції України та покращують її бізнес-клімат.

"Ця робота буде особливо важливою під час періоду відбудови. І я сподіваюся, що вони підтримають зобов'язання міністрів фінансів G7 щодо узгодження стандартів капіталу та закупівель з проукраїнськими цінностями", – сказав також Бессент.

Він підсумував, що з нетерпінням чекає на продовження партнерства міжнародної спільноти в цих зусиллях, а також на можливість для Сполучених Штатів зробити безпосередній внесок в економічний розвиток та процвітання України.

Як повідомлялося, Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури, був створений наприкінці весни цього року. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні. Початковим же внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.