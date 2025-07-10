Інтерфакс-Україна
Економіка
19:20 10.07.2025

Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

2 хв читати
Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

Створений за ініціативою президента США Дональда Трампа Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення є ключем до відкриття багатого майбутнього України, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі та висловив сподівання, що міжнародні фінансові організації (МФО) співпрацюватимуть з фондом.

"Це партнерство дозволить Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною, щоб сприяти її відновленню… Я сподіваюся, що багато з цих (МФО) установ співпрацюватимуть з Фондом інвестицій у відбудову як співінвестори", – сказав він у відеовиступі на URC2025 у четвер.

Бессент наголосив, що цей інвесфонд є передвісником міцного миру.

За його словами, таке економічне партнерство також націлено на те, "щоб жодна особа, держава чи компанія, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не змогла скористатися перевагами відбудови України".

Міністр фінансів підкреслив, що зараз, як ніколи раніше, державний та приватний сектори повинні працювати разом, щоб створити міцну основу для відновлення України, бо потреби України у відбудові величезні, а її дипломатичні партнери та союзники не можуть самостійно їх задовольнити.

"Приватний капітал необхідний для доповнення державних інвестицій та стимулювання довгострокового економічного зростання, зокрема в інноваційній оборонній промисловості України, яка стрімко розвивається", – додав Бессент.

Він ще раз підкреслив, що така економічна безпека підтримує національну безпеку, і саме тому президент Трамп очолив створення інвестиційного фонду.

"Завдяки надійному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж у минулому. Воно мобілізує американські таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні", – зазначив міністр.

За його словами, міжнародні фінансові установи, включаючи багатосторонні банки розвитку, відіграють важливу роль у відновленні, що зумовлене приватним сектором. Протягом усього конфлікту ці установи сприяли просуванню структурних реформ, які зміцнюють антикорупційні інституції України та покращують її бізнес-клімат.

"Ця робота буде особливо важливою під час періоду відбудови. І я сподіваюся, що вони підтримають зобов'язання міністрів фінансів G7 щодо узгодження стандартів капіталу та закупівель з проукраїнськими цінностями", – сказав також Бессент.

Він підсумував, що з нетерпінням чекає на продовження партнерства міжнародної спільноти в цих зусиллях, а також на можливість для Сполучених Штатів зробити безпосередній внесок в економічний розвиток та процвітання України.

Як повідомлялося, Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури, був створений наприкінці весни цього року. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні. Початковим же внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.

Теги: #фонд #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 10.07.2025
Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

17:13 10.07.2025
Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

16:37 10.07.2025
Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

15:58 10.07.2025
Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

12:16 09.07.2025
ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

15:01 07.07.2025
Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

03:35 28.06.2025
Міндовкілля: Американсько-український інвестфонд - відкрите вікно можливостей для залучення інвестицій у відбудову країни

Міндовкілля: Американсько-український інвестфонд - відкрите вікно можливостей для залучення інвестицій у відбудову країни

19:23 05.06.2025
Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

02:22 05.06.2025
Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ОСТАННЄ

ЄІБ надасть Укргазбанку кредити на суму EUR120 млн для підтримки МСП та реалізацію енергопроєктів

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

Укрексімбанк та SACE (Італія) підписали Меморандум про взаєморозуміння для розвитку міжнародного співробітництва

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

Україні після перегляду квот на поставки пшениці до ЄС потрібно знайти нові ринки для 3,2 млн тонн, допомогти могло б ЕКА – думка

Трейдери в 2024/25 МР не експортували з України 16,2 млн тонн зерна, загроз для внутрішньої продовольчої безпеки немає - УЗА

"Центренерго" та Swedfund на полях URC-2025 домовились про співпрацю в розвитку енергоміксу компанії – СЕО

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА