ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування ЄС в EUR600 млн на Конференції з відновлення України (URC2025) сьогодні в Римі.

"Угоди, оголошені сьогодні, відображають силу нашої відданості Україні та нашу рішучість реагувати на найнагальніші потреби країни – через критичну інфраструктуру, підтримку бізнесу в Україні та компаній ЄС, які бажають торгувати та експортувати до країни", – сказала президент ЄІБ Надія Кальвіньо.

Більшість фінансування здійснюється у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС. Пакет, в цілому близько EUR600 млн, включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.

"Укргідроенерго", зокрема, отримує кредит ЄІБ у розмірі EUR120 млн на реконструкцію трьох стратегічних гідроелектростанцій – Канівської, Кременчуцької та Дніпровської – та задовольнить нагальні потреби на інших об'єктах, щоб допомогти підтримувати електропостачання під час російських атак на енергетичну систему України.

Частина пакету, що стосується централізованого теплопостачання, включає два кредити ЄІБ на загальну суму EUR100 млн. Кредити по EUR50 млн кожен надано українським банкам Укргазбанк та Ощадбанк, які спрямують фінансування муніципалітетам. Місцева влада зможе інвестувати в децентралізоване виробництво тепла, відновлювану енергетику та енергоефективність у громадських будівлях.

Агентство відновлення отримає кредиту ЄІБ у розмірі EUR134 млн, ці кошти будуть направлені на ремонт мостів та доріг, включаючи автомагістраль М06, що з'єднує Київ з угорським кордоном, а покращення прикордонної інфраструктури зміцнить "Смуги солідарності" ЄС, призначені для підтримки безперебійної торгівлі з Україною та поглиблення економічних зв'язків.

Компонент пакету допомоги для малих та середніх підприємств включає три нові кредити ЄІБ: EUR100 млн - Укрексімбанку, EUR70 млн - Укргазбанку та EUR60 млн - банку "Львів". Ці три українські банки спрямовуватимуть фінансування на малий та середній бізнес, з особливим акцентом на зелені інвестиції.

Крім того, ЄІБ надає гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським кредиторам: Укргазбанку, банку "Львів", Кредобанку – дочірній компанії польського PKO Polski Bank – та українському підрозділу Піреус Банку. Цей крок розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу.

"За кожною інвестицією стоїть цілком реальна мета – допомогти громадам відбудуватися, зберегти тепло у будинках та створити можливості для українського бізнесу", – сказала віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, яка контролює діяльність банку в Україні.

Щоб допомогти українському уряду перетворити свої пріоритети відновлення на реальні інвестиції, ЄІБ запустив Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction, Український фонд реконструкції інфраструктури) – нову програму підготовки проєктів, розроблену спільно з ЄБРР та Європейською комісією. Ця ініціатива з бюджетом в EUR30 млн (EUR20 млн з пакета підтримки ЄС Ukraine Facility та ще по EUR5 млн від ЄІБ та ЄБРР) підтримуватиме техніко-економічні обґрунтування, технічні оцінки та планування закупівель, що дозволить швидше та краще підготувати інфраструктурні проєкти. Очікується також подальший внесок донорів.

В релізі зазначається, що ЄІБ вітає створення Європейського флагманського фонду реконструкції України – нового фонду акціонерного капіталу, що підтримується ЄС, який розробляється спільно з Європейською комісією та кількома державами-членами. Фонд має на меті мобілізувати щонайменше EUR500 млн капіталу для інвестування в підприємства, що сприяють відновленню України. Партнерами є уряди Німеччини, Італії, Франції та Польщі, а також банки розвитку цих країн – KfW, CDP, Proparco та BGK відповідно.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року, з початку повномасштабної війни банк надав фінансування на суму EUR3,6 млрд, майже дві третини з яких вже виплачено. Завдяки своїй ініціативі "ЄС для України" (EU4U), а також своїй ключовій ролі у впровадженні пакета підтримки ЄС Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд на 2024–2027рр., ЄІБ прагне активізувати та прискорити свою діяльність відповідно до мандату, наданого лідерами ЄС, та у тісній співпраці з Європейською Комісією, Європейським парламентом, державами-членами та міжнародними партнерами.