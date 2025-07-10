Інтерфакс-Україна
Економіка
13:18 10.07.2025

Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

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Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив про надання Україні EUR300 млн фінансової підтримки для відновлення та економіки під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025) у четвер, повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

"Росія не тільки намагається змусити збройні сили України капітулювати, але й уже більше трьох років намагається знищити суспільство та економіку України шляхом постійних атак, наприклад, на енергетичну інфраструктуру, водопостачання та зерносховища, а також будинки та квартири. Тому важливо, щоб міжнародне співтовариство підтримувало Україну не тільки зброєю, а й фінансовою, економічною та соціальною допомогою", - наводяться слова Вельдкампа у публікації на сайті уряду Нідерландів.

Згідно з інформацією, крім EUR30 млн нідерландським підприємствам та організаціям у створенні проєктів для сприяння відновленню та сталому розвитку України через грантову програму Ukraine Partnership Facility (UPF), EUR52 млн буде витрачено на ремонт енергетичної інфраструктури та систем питного водопостачання України у 2025 році.

Крім того, EUR4 млн буде надано на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові, яке буде здійснюватися у партнерстві з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

Зазначається, що ці кошти є частиною тих, які уряд вже виділив на невійськову підтримку України у 2025 та 2026 роках, яка становить EUR252 млн/рік, що в сумі сягає EUR500 млн.

Деталі щодо того, як будуть витрачені перші EUR200 млн, вже були оголошені. Тепер також визначено призначення решти коштів.

Крім того, загалом EUR20 млн Нідерланди нададуть для підвищення кіберстійкості України. Виділятиметься EUR10 млн/рік у 2025 та 2026 роках для надання допомоги Україні в цій сфері. Як зазначається у публікації, кіберзагроза, яку становить для України Росія, ніколи не була такою великою, оскільки кібератаки є невід'ємною частиною військових дій Росії. Фінансування може бути використане, наприклад, для підвищення кіберстійкості таких критично важливих секторів, як енергетика та транспорт.

"Економіка та суспільство України повинні продовжувати функціонувати, оскільки це допоможе країні в її боротьбі. Це, так би мовити, ще один фронт. Наша фінансова та економічна підтримка також має на меті сприяти більш плавному процесу відновлення та зниженню витрат на реконструкцію", – зазначив Велдкамп.

Як повідомлялось, Україна та Нідерланди під час URC-2025 підписали меморандум про надання додаткового фінансування обсягом EUR30 млн в межах програми Ukraine Partnership Facility (UPF) для надання допомоги нідерландським підприємствам та організаціям, які працюють над проектами у сферах агропродовольства, сталої енергетики, охорони здоров'я, водопостачання та циркулярного будівництва, що сприятимуть відновленню та реконструкції України. Нідерланди та Україна співпрацюватимуть, щоб забезпечити максимальну відповідність обраних проектів потребам України.

 

Теги: #urc2025 #urc_2025 #нідерланди #відновлення

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