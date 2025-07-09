Квотування експорту масла в ЄС призвело до зростання цін на внутрішньому ринку - аналітики

Заповадження Європейським Союзом із середини червня квотування імпорту українського масла призвело до зростання внутрішніх цін на продукт, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро" в середу.

"За перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, і попит з боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю", - зазначили аналітики.

Вони зауважили, що демпінг у торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників, що може негативно вплинути на переговори щодо подальшого розширення торговельних пільг для України. У Європейській Комісії вже зважають на ці сигнали, йдеться у повідомленні.

За інформацією експертів, за попередніми оцінками, за червень з України вивезено попри паузу в експорті на початку місяця значно більше цього товару, ніж в середньому в першому кварталі. Основним драйвером стали високі експортні ціни: у ЄС — $7300–7500/тонна (FCA), у Молдову — не менше $7000/тонна.

Водночас у другій половині червня внутрішні ціни на масло продовжили зростати піднялися.

"Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більший, ніж торік", - прогнозують в "Інфагро".