Інтерфакс-Україна
Економіка
19:04 08.07.2025

Держгеонадра реалізувала 8 спецдозволів на користування надрами

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Держгеонадра реалізувала 8 спецдозволів на користування надрами

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) 8 липня провела у системі "Прозорро.Продажі" аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких родовища каоліну, піску, бурштину, повідомив портал Nadra.info.

Як зазначено на порталі, у разі сплати усіма переможцями своїх пропозицій до державного бюджету надійде майже 78 млн грн.

Так, ТОВ "Флайбрідж" із пропозицією 10,1 млн грн стало переможцем аукціону із продажу спецдозволу на видобуток каоліну вторинного на північній ділянці Пищиківського родовища у Київській області. Стартова ціна лоту становила 7,8 млн грн. За даними YouControl, власником "Флайбрідж" вказане АО "ЗНВКІФ "Орексім", кінцевим бенефіціаром – Юрій Будник.

Ігор Шевченко із пропозицією 760,5 тис. грн виграв спецдозвіл на видобуток суглинку на Завадівському родовищі у Київській області. Стартова ціна становила 645,1 тис. грн.

Крім того, Держгеонадра реалізували два спецдозволи на користування родовищами бурштину.

Спецдозвіл на "Ділянку Садову 85" у Рівненській області (стартова ціна – 14,4 млн грн) виграло ТОВ "Некстера" із пропозицією 36,1 млн грн. Засновником підприємства вказаний Олександр Потапчук.

Спецдозвіл на "Ділянку Побідівську" у Житомирській області (стартова ціна – 13,4 млн грн) на торгах виграло ТОВ "Ленд Гео" із пропозицією 28 млн грн. Власником компанії вказаний Владислав Дриганець.

Крім того, були реалізовані чотири спецдозволи на видобуток піску.

ТОВ "Філія "Зелений Гай" Віталія Звєрова із пропозицією 825 тис. грн виграло дозвіл на розробку "Ділянки Поле" у Миколаївській області зі стартовою ціною 792,6 тис. грн.

ТОВ "Глобал Сенд" із пропозицією 560 тис. грн стало переможцем в аукціоні іх продажу спецдозволу на розробку "Ділянки Зідьківської" у Харківській області із стартовою ціною 545,9 тис. грн. Власниками компанії є Наталія Ліхачова (40%), Сергій Куций (20%), Олександр Швецов, Василь Тітаєв, Ірина Салахадінова та Аліна Кошель (всі – по 10%).

Переможцем торгів із продажу спецдозволу на розробку "Верхньобалабинської ділянки" у Запорізькій області зі стартовою ціною 500,8 тис. грн стало ТОВ "Промвей ЛТД" із пропозицією 715 тис. грн. Власником компанії є Дмитро Семенов.

ТОВ "Ресурс - ЗГ" із пропозицією 840 тис. грн перемогло в аукціоні із продажу спецдозволу на розробку "Ділянки Ресурс" у Миколаївській області зі стартовою ціною 794,2 тис. грн. Власником підприємства є Ольга Ковальчук та Катерина Лівік (по 50%).

Як повідомив Nadra.info, ще три аукціони не відбулися через реєстрацію лише одного учасника.

 

Теги: #надра #спецдозволи

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