СЕО титанової "Велти" прогнозує реальні результати мінеральної угоди з США до 2035р

Співвласник та СЕО групи компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) Андрій Бродський прогнозує реальні позитивні результати угоди з США вже в перші 10 років від її підписання в разі спільних проєктів на базі вже існуючих підприємств, в першу чергу, в титановій галузі.

"Нещодавно я побачив статтю Financial Times, яка стверджує, що угода між Україною та США щодо корисних копалин "не дасть жодних результатів до 2035 року"…. Як власник "Велти", компанії безпосередньо залученої до видобутку та переробки титану, я просто не можу погодитися з таким песимістичним прогнозом!", - написав Бродський на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Втім, за його словами це не означає, що доведеться чекати ціле десятиліття, аби побачити перші результати. "Наш досвід у "Велті" доводить протилежне. Ключ до швидкого успіху - почати з існуючої інфраструктури та компаній, які вже працюють. В Україні є діючі гірничодобувні підприємства, здатні негайно скористатися перевагами нової угоди і збільшити виробництво. Хочете факти? Наш Бирзулівський комплекс збагачення титану ефективно працює вже 13 років. Від отримання ліцензії до запуску підприємства нам знадобилося лише 5 років, а сам гірничо-збагачувальний комплекс був побудований за 8 місяців", - відзначив СЕО, додавши, що наразі компанія готує до розробки Лікарівське родовище:

"Це не просто плани на папері - це реальні об'єкти, реальні люди, діюча інфраструктура… Я переконаний, що перші проєкти в рамках українсько-американської угоди мають будуватися саме на базі існуючих підприємств. Такий підхід дозволить продемонструвати ефективність нашого партнерства значно раніше, ніж 2035 рік", - впевнений гендиректор.

За його словами, важливо зрозуміти, що Україна має близько 30 видів критичних матеріалів (CRM), які визнані стратегічно важливими. Родовища титану, графіту та інших цінних мінералів розташовані в Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях - далеко від лінії фронту. Їх можливо безпечно розробляти вже сьогодні.

Бродський також підкреслив, що США імпортують 100% титанової губки для своєї авіаційної промисловості та медицини. При цьому Росія та Китай контролюють 70% світового виробництва (близько 150 тисяч тонн щорічно). "Невже США справді готові чекати до 2035 року, щоб зменшити цю стратегічну залежність?" - задається питанням керівник компанії.

Він вважає, що оскільки титан - єдиний критичний матеріал, який вже активно видобувається в Україні, логічно зосередити співпрацю України зі США насамперед на ньому. Одночасно можна розпочинати геологічну розвідку, проектування та освоєння інших важливих матеріалів.

"Ми вже ведемо активні переговори з американськими інвесторами, які бачать реальний потенціал і готові вкладати кошти. Для успішної реалізації проєктів необхідні лише три речі: прозорі правила гри, страхування від воєнних ризиків та державні гарантії для інвесторів. Час перестати недооцінювати потенціал України! Наші природні ресурси - це ключ до економічної відбудови країни. І ця відбудова починається не в "світлому майбутньому" 2035 року, а зараз!", - резюмував Бродський.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток та виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).