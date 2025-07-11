Інтерфакс-Україна
Економіка
19:10 11.07.2025

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

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Визнання проєкту BGV Graphite, який реалізується заснованою Геннадієм Буткевичем BGV Group на Балахівському родовищі Кіровоградщини, стратегічним для Євросоюзу – це початок європейського визнання потенціалу України в сфері критично важливих матеріалів, що врешті має велике значення для всіх учасників процесу, вважає член правління Групи Сергій Войцеховський.

"Ми дуже раді, що наш проєкт BGV Graphite визнаний стратегічним для ЄС (…). Ми твердо переконані, що це лише початок європейського визнання потенціалу України та критично важливих матеріалів", – сказав Войцеховський під час профільної панельної сесії на URC-2025 у п’ятницю.

Він наголосив, що це перший подібний проєкт в Україні, і визнання його стратегічним для ЄС "дуже хороший сигнал для всього ринку".

При цьому Войцеховський підкреслив, що компанія має певний перелік проєктів щодо критично важливих корисних копалин в Україні і необхідний ЄС продукт.

За його словами, це досить важливо, оскільки в сфері критичної сировини зазвичай йдеться про конкуренцію країн, а не компаній.

Він додав, що Балахівське родовище графіту є одним з найбільших родовищ не лише в Європейському Союзі, а й у світі.

Водночас Войцеховський, посилаючись на дані ЄС, вказав, що той протягом минулого року імпортував майже весь графітовий концентрат з Китаю, при цьому країна запровадила певні обмеження на сировину.

"Ми точно знаємо, що в короткостроковій перспективі ситуація буде дедалі складнішою", – підкреслив топменеджер BGV Group.

Відносно очікувань самої компанії від визнання проєкту стратегічним для ЄС Войцеховський сказав: "Цей статус може допомогти нам досягти трьох головних цілей. По-перше, це фінансування, оскільки проєкти з критичними матеріалами досить дорогі. По-друге, це доступ до ринку та повна інтеграція в європейський та міжнародний ланцюг створення вартості. І третє, це технології, оскільки зараз майже 97% природного сферичного графіту виробляється в Китаї, і все, що пов'язано з різними технологіями, є досить чутливим для китайського ринку".

Як повідомлялося, BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії, підписавши Лист про наміри. Документ визначає потенційну рамку співпраці між ЄБРР та BGV, спрямовану на забезпечення стратегічного супроводу для подальшого розвитку проєкту BGV Graphite.

Раніше BGV Graphite, який реалізовується на базі Балахівського родовища Кіровоградської області, внесений до переліку стратегічних проєктів для Європейського Союзу, затвердженого Єврокомісією 4 червня 2025 року. BGV вказує, що метою проєкту є будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей.

BGV Group Management - інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту. Її засновник Геннадій Буткевич також виступає співвласником корпорації "АТБ" – найбільшої роздрібної мережі в Україні.

Теги: #графіт #надра #виробництво

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