Економіка

18:49 23.02.2025

Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський

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Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Україна розпочала аудит власних надр в рамках підготовки меморандуму з США, і має намір захищати бізнес, який зараз законно займається їх розробкою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія (з укладенням меморандуму про розробку копалин з США – ІФ-У) в будь-якому випадку нам допоможе. По перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит (існуючих ліцензій – ІФ-У). І це вже відбувається", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

За його словами, останні серйозні розробки корисних копалин в Україні були 50-60 років тому.

"Тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує, кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робочі. Там, де все справедливо і бізнес цим займається, будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо", - додав Зеленський.

Теги: #надра #угода #сша #аудит

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