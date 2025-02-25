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21:06 25.02.2025

Україна та США узгодили деталі договору про надра

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Україна та США узгодили деталі договору про надра

Україна та США узгодили деталі договору про надра: оновлений договір не передбачає, що США повністю володітимуть спільним із Україною фондом, але він не має чітких гарантій безпеки, повідомдяє вечером у вівторок «Євпропейська правда» із посиланням на тексті угоди від 24 лютого, який є у розпорядженні видання.

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо. Згідно із ним, США та Україна мають створити Інвестиційний фонд реконструкції.

Із оновленого договору виключили положення, за яким США матимуть 100% контроль над комерційним фондом. У актуальному формулюванні вони володітимуть максимальною фінансовою часткою у фонді, дозволеною законодавством Сполучених Штатів.

Спільна власність України та США над фондом вираховуватиметься згідно із фактичними внесками країн до нього.

Україна та Сполучені Штати спільно керуватимуть фондом, однак США матимуть повноваження щодо прийняття рішень у межах свого законодавства.

До угоди додали пункт за яким Україна або США не матимуть права продавати, передавати свою частку у Фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони.

Фонд отримуватиме 50% доходів з українських природних ресурсів, портів та інфраструктури повʼязаної із ресурсами (навіть тих, які належать уряду України опосередковано) задля реінвестування в Українську економіку.

Джерела відрахувань до фонду не включатимуть ті, які вже є частиною бюджетних надходжень України. Строки, обсяг та стабільність внесків будуть узгоджені у майбутньому договорі про фонд.

Фонд на власний розсуд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати, понесені за новими проєктами.

Внески, зроблені до нього, будуть реінвестовувати щонайменше раз на рік в українську економіку з "метою сприяння безпеці та процвітанню". Майбутня угода про Фонд також передбачатиме розподіл коштів у майбутньому.

З оновленого варіанта угоди виключено положення за яким метою було збільшення інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар, а також мету повернути ВВП України до рівня кінця 2021 року.

Також виключили норму про те, що надходження доходів з обʼєктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією можуть перевищувати 50% у разі деокупації.

Окрім цього, у новому варіанті угоди нема частини, за якою внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до суми у 500 мільярдів доларів. Також прибрали частину за якою уся фінансова допомога США додається до суми, яку Україна має "покласти" у фонд.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо. Однак у договорі немає чітких гарантій безпеки, про які раніше казав Зеленський.

Угода про фонд намагатиметься не суперечити іншим міжнародним зобовʼязанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших обʼєднань.

Україна та США зобовʼязуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього Фонду.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.

«Євпропейська правда» нагадує, що для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.

 

Теги: #надра #угода #сша

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