Інтерфакс-Україна
Економіка
17:17 08.07.2025

Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

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Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

Американські фондові індекси не показують єдиної динаміки на початку торгів у вівторок, інвестори продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі та вивчають новини компаній.

Президент США Дональд Трамп повідомив 14 країнам про введення нових мит на імпорт з 1 серпня. Зокрема, тариф на поставки з Японії та Південної Кореї становитиме 25%.

Під час заходу в Білому домі Трамп заявив журналістам, що рішення про введення митних тарифів на імпорт із низки країн у США з 1 серпня є "остаточним, але не на 100%".

Європейський союз ще не отримував від Вашингтона повідомлення про мита і продовжує переговори про укладення торговельної угоди. "Ми перебуваємо на порозі завершального етапу, принаймні в тому, що стосується принципової угоди", - заявив представник ЄС Олоф Гілл журналістам у Брюсселі.

Аналітики Goldman Sachs поліпшили прогнози для фондового індексу S&P 500 і тепер очікують, що значення S&P 500 за 3 місяці становитиме 6400 пунктів, за пів року - 6600 пунктів (раніше - 5900 пунктів і 6100 пунктів відповідно). У Goldman також підвищили 12-місячний прогноз для S&P 500 - до 6900 пунктів з 6500 пунктів.

"Стійкі перспективи зростання прибутку 2026 року, відновлення зниження ставок Федрезервом, а також нейтральне позиціонування інвесторів свідчать на користь подальшого підвищення фондового ринку", - йдеться в огляді Goldman.

У банку прогнозують підвищення прибутків у розрахунку на акцію компаній S&P 500 на 7% як 2025 року, так і 2026 року.

Аналітик Bank of America Савіта Субраманіан також підвищила прогноз для S&P 500. За її оцінками, на кінець 2025 року індекс становитиме 6300 пунктів, а не 5600 пунктів, як передбачалося раніше.

Папери Nvidia Corp. дорожчають на 0,5%. Аналітик Citigroup Inc. Атіф Малік підвищив цільову ціну для них до $190 з $180 на очікуваннях подальшого зростання компанії в сегменті чипів для технологій штучного інтелекту.

Ціна акцій Meta знижується на 0,2%. Раніше The Wall Street Journal повідомила про те, що у відділ розробки суперінтелекту компанії переходить Пан Руомін, який керував відділом базових моделей в Apple.

Серед інших компаній "чудової сімки" котирування акцій Tesla зростають на 1,3%. Капіталізація Alphabet Inc. скорочується на 0,4%, Amazon.com Inc. - на 0,5%, Apple Inc. - на 0,6%. Папери Microsoft Corp. торгуються трохи нижче рівня закриття попередньої сесії.

Аналітики HSBC погіршили рекомендації для паперів кількох американських банків. Рекомендації для акцій Goldman Sachs і Bank of America були змінені на "тримати" з "купувати". При цьому прогнозне котирування для паперів Goldman підвищено до $627 з $558, для BofA - до $51 з $47. Для паперів JPMorgan Chase рекомендація погіршена до "скорочувати" з "тримати" з прогнозним котируванням на рівні $259.

Ринкова вартість Goldman Sachs Group зменшується на 0,6%, Bank of America Corp. - на 1,9%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,8%.

Акції найбільшої нафтогазової компанії США Exxon Mobil дорожчають на 1,2%. Exxon попередила, що зниження цін на нафту і газ негативно позначилося на її результатах за другий квартал 2025 року. Як ідеться в документах, надісланих компанією Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), сукупний негативний вплив цих чинників на її чистий прибуток становив від $1,1 млрд до $1,9 млрд.

Папери конкурента- Chevron Corp. - додають у ціні 1,3%.

Honeywell International збільшує капіталізацію на 1%. Компанія повідомила, що розгляне стратегічні альтернативи для двох своїх підрозділів у рамках підготовки до запланованого поділу на три компанії. Ревізія бізнесів Productivity Solutions and Services і Warehouse and Workflow Solutions, що надають послуги в транспортно-логістичній сфері, націлена на оптимізацію портфеля компанії.

Індекс Dow Jones Industrial Average до 16:54 к. ч. опустився на 0,07% і становив 44376,99 пункту.

Standard & Poor's 500 піднявся на 0,07% - до 6234,5 пункту.

Nasdaq Composite додав 0,19% і становив 20451,48 пункту.

Теги: #сша #вондові_індекси #мита #імпорт #трамп

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