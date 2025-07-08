Інтерфакс-Україна
Економіка
09:19 08.07.2025

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

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Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Призначити нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) на основі процесу відбору до кінця липня 2025 року – такий структурний маяк містить, як і раніше, оновлена програма розширеного фінансування EFF України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми залишаємося націленими на якнайшвидше завершення процесу відбору та призначення нового керівника БЕБ незважаючи на затримки", – йдеться у Меморандумі економічної та фінансової політики української сторони у рамках 8-го перегляду програми, український текст якого днями опублікований на сайті Міністерства фінансів.

В ньому зазначається, що закон про БЕБ, ухвалений у червні 2024 року, встановив надійні механізми роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника БЕБ, надаючи право вирішального голосу незалежним експертам з міжнародним досвідом.

"Незалежні експерти також відіграватимуть важливу роль у процесі атестації існуючого персоналу для оцінки його доброчесності та професійної компетенції, а також у роботі кадрових комісій при відборі нового персоналу", – йдеться в документі.

Згідно з ним, атестація керівників 17 підрозділів та територіальних управлінь і їхніх заступників буде пріоритетною задачею, а новий керівник БЕБ затвердить її процедури та сформує атестаційну комісію протягом трьох місяців з дати призначення очільника БЕБ.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року було затверджено склад комісії з відбору нового керівника Бюро в рамках ухваленого Верховною Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ.

Комісія з проведення конкурсу 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Перед початком остаточного голосування представник МВС Юрій Пономаренко повідомив про підтвердження СБУ наявності родинних зв'язків із громадянами Росії у трьох кандидатів - Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.

Водночас іноземний представник – експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс зазначив, що у листі СБУ, який надійшов до комісії в останні дні її роботи, зазначається необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків, отже, наразі поточних ризиків немає. Голова комісії, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан додала, що всі ці кандидати займали й займають важливі посади в Україні й напевно проходили необхідні перевірки.

Уряд мав 10 днів на затвердження кандидатури, але в кінці цього терміну, 7 липня, Кабінет Міністрів звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, враховуючи безпекові критерії.

"Урядом було вивчено додаткові матеріали, надані, зокрема, Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової члени Кабінету Міністрів одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору… з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур…", - йшлося в повідомленні уряду.

Це рішення вже піддали критиці ряд депутатів, експертів та активістів, які стверджують, що воно викликано небажанням боротися із корупцією, суперечить закону та порушує зобов’язання, які взяла на себе українська сторона перед міжнародними партнерами.

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Теги: #мвф #беб #мінфін

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