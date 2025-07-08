Інтерфакс-Україна
Економіка
09:12 08.07.2025

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

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Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних тарифів на продукцію з ще п’яти країн – Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії, повідомляє The Guardian/

"Туніс буде обкладатися 25% митом на товари, що імпортуються до США; Індонезія – 32%; Бангладеш і Сербія – 35%; Боснія – 30%; Камбоджа – 36%", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану; 30% мита США на товари з Південної Африки; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми.

 

Теги: #трамп #сша #тарифи

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