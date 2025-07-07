Інтерфакс-Україна
Економіка
16:54 07.07.2025

Німецька Hengeler Mueller надасть послуги "Укрнафті" з питань рішення шведського суду про виплату Carpatsky Petroleum $190 млн

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Німецька Hengeler Mueller надасть послуги "Укрнафті" з питань рішення шведського суду про виплату Carpatsky Petroleum $190 млн

ПАТ "Укрнафта" 30 червня оприлюднило угоду від 3 березня з німецькою Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB про послуги з адвокатської діяльності вартістю EUR90 тис, повідомили "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро" у понеділок.

"Hengeler Mueller надаватиме "Укрнафті" адвокатські послуги з питань, що стосуються процесу визнання та виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольм у справі №124/2007 від 24 вересня 2010 року за позовом Carpatsky Petroleum Corporation (США) до "Укрнафти" на загальну суму $190 млн у Німеччині", - зазначило видання.

Як повідомлялося, у вересні 2010 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма зобов'язав "Укрнафту" виплатити Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США) $146,9 млн компенсації за невиконання умов угоди про спільну розробку Рудівсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища.

Наразі загальний розмір заборгованості "Укрнафти" за цим рішенням перевищує $190 млн.

Окрім того, Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма визнав розірваним договір між "Укрнафтою" та Carpatsky Petroleum.

"Укрнафта" та Carpatsky Petroleum (Техас, США, є попередницею однойменної компанії з Делавера) підписали договір про спільну розробку Рудівсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища у вересні 1995 року.

Однак як повідомляла "Укрнафта", Carpatsky Petroleum, яку було затверджено як інвестора за договором про спільну діяльність (СД), припинила своє існування ще 1996 року, але цю інформацію було приховано, і від імені компанії продовжували укладати додаткові угоди до договору про СД, а також застосовували печатку та інші реквізити.

В "Укрнафті" стверджували, що майже від самого початку своєї діяльності в Україні, особи, які представляли техаську компанію, діяли як у порушення взятих на себе договірних зобов'язань, так і в порушення норм законодавства України. Ці обставини були встановлені Генеральною прокуратурою України під час перевірки та державними судами України в рішеннях, що набрали законної сили. Зокрема, Генеральна прокуратура оскаржила процедуру правонаступництва Carpatsky Petroleum, зареєстрованої в Делавері, яка у 1996 році заявила про права на частку в СП. У результаті рішення Вищого госпсуду України частка "Укрнафти" в СП зросла до 100%.

Своєю чергою, У 2010 році стокгольмський арбітраж вирішив, що "Укрнафта" має виплатити "Carpatsky Petroleum" $146,9 млн компенсації за невиконання умов угоди.

У грудні 2007 року, тобто після відкриття арбітражного провадження у вищезгаданій справі, кувейтська Kuwait Energy Co. стала новим власником Carpatsky Petroleum.

За інформацією "Нафторинок", вказану кувейтську компанію своєю чергою купила у 2018 році гонконгська United Energy Group, основним акціонером із 51,60% акцій якої є мільярдер Чжан Хунвей, що входить у топ-50 найбагатших людей Китаю.

Джерело: https://nashigroshi.org/2025/07/07/nimets-ki-iurysty-zakhyshchatymut-ukrnaftu-vid-pozovu-firmy-kytays-koho-mil-iardera-na-190-mln/

Теги: #послуги #угода #укрнафта

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