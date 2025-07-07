Інтерфакс-Україна
Економіка
15:45 07.07.2025

ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

2 хв читати
ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на конференції з відновлення України (URC2025) планує підписати проєкти в енергетичному та фінансовому секторах, а також зосередиться на людському капіталі, муніципальній інфраструктурі та критичних сировинних матеріалах, повідомляє пресслужба банку в понеділок.

Згідно з опублікованою інформацією, ЄБРР візьме на себе управління фондом Ukraine FIRST, який спростить планування, фінансування та реалізацію. Паралельний фонд адмініструватиме Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

ЄБРР також зосередиться на енергетичній безпеці, тому під час конференції планується підписати нові енергетичні проєкти - з фокусом на розподілену генерацію та ВДЕ. Також ЄБРР оголосить про інструменти зниження ризиків для інвесторів у ВДЕ та підпише нові угоди з українськими містами щодо кредитів, грантів та гарантій.

Щодо фінансового сектору, то ЄБРР анонсував часткове покриття ризиків банків, що дозволить видавати до EUR900 млн у вигляді субкредитів компаніям у критичних секторах (агро, фармацевтика, логістика, житло).

Крім того, ЄБРР інвестує в early-stage tech фонд разом із IFC (Група Світового банку).

"Це частина ширшої стратегії (EUR100 млн) для залучення EUR600 млн у фонди інфраструктури, приватний і венчурний капітал", - пояснили в ЄБРР.

Банк підпише кредитні, авансові, грантові або гарантійні угоди з кількома українськими містами, продовжуючи рішучу підтримку муніципальних інвестицій, які допомагають покращити життя людей

Ще одним напрямком, на якому сфокусується ЄБРР на URC2025, є людський капітал, адже 90% проєктів банку його враховують. Спільно з Мінекономіки планується презентувати "Хартію стійкості людського капіталу".

Також увагу буде приділено критичним сировинним матеріалам, оскільки ЄБРР зацікавлений у розвитку графітових родовищ в Україні - розпочинається другий етап цифровізації геологічного архіву України.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні - він надав EUR7,2 млрд та оцінює вартість потреб на відновлення на рівні EUR446 млрд.

 

Теги: #єбрр #urc2025 #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 01.07.2025
Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

16:55 01.07.2025
Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

16:18 01.07.2025
"ДТЕК" за червень відновив електропостачання 443 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві

"ДТЕК" за червень відновив електропостачання 443 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві

15:53 01.07.2025
МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

14:14 01.07.2025
З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

19:12 26.06.2025
ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

16:02 26.06.2025
Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

17:02 25.06.2025
ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

ОСТАННЄ

Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні вартістю CHF40 млн

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Ощад надає EUR10,8 млн кредиту компанії з групи Helios Strategia на СЕС 22 МВт та УЗЕ понад 33 МВт*год

Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

Будівельникам підвищать мінімальну зарплату вдвічі

Темпи експорту зерна на початку 2025/26 МР у 12 разів нижчі, ніж торік

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА