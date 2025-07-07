ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на конференції з відновлення України (URC2025) планує підписати проєкти в енергетичному та фінансовому секторах, а також зосередиться на людському капіталі, муніципальній інфраструктурі та критичних сировинних матеріалах, повідомляє пресслужба банку в понеділок.

Згідно з опублікованою інформацією, ЄБРР візьме на себе управління фондом Ukraine FIRST, який спростить планування, фінансування та реалізацію. Паралельний фонд адмініструватиме Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

ЄБРР також зосередиться на енергетичній безпеці, тому під час конференції планується підписати нові енергетичні проєкти - з фокусом на розподілену генерацію та ВДЕ. Також ЄБРР оголосить про інструменти зниження ризиків для інвесторів у ВДЕ та підпише нові угоди з українськими містами щодо кредитів, грантів та гарантій.

Щодо фінансового сектору, то ЄБРР анонсував часткове покриття ризиків банків, що дозволить видавати до EUR900 млн у вигляді субкредитів компаніям у критичних секторах (агро, фармацевтика, логістика, житло).

Крім того, ЄБРР інвестує в early-stage tech фонд разом із IFC (Група Світового банку).

"Це частина ширшої стратегії (EUR100 млн) для залучення EUR600 млн у фонди інфраструктури, приватний і венчурний капітал", - пояснили в ЄБРР.

Банк підпише кредитні, авансові, грантові або гарантійні угоди з кількома українськими містами, продовжуючи рішучу підтримку муніципальних інвестицій, які допомагають покращити життя людей

Ще одним напрямком, на якому сфокусується ЄБРР на URC2025, є людський капітал, адже 90% проєктів банку його враховують. Спільно з Мінекономіки планується презентувати "Хартію стійкості людського капіталу".

Також увагу буде приділено критичним сировинним матеріалам, оскільки ЄБРР зацікавлений у розвитку графітових родовищ в Україні - розпочинається другий етап цифровізації геологічного архіву України.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні - він надав EUR7,2 млрд та оцінює вартість потреб на відновлення на рівні EUR446 млрд.