Темпи експорту зерна на початку 2025/26 МР у 12 разів нижчі, ніж торік

Україна станом на 4 липня з початку 2025/26 маркетингового року (липень-червень) експортувала 60 тис. тонн зернових і зернобобових культур, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 5 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 718 тис. тонн.

При цьому у розрізі культур у новому сезоні вже експортовано пшениці - 25 тис. тонн (у 2024/25 МР – 245 тис. тонн), ячменю – 0 тис. тонн (3 тис. тонн), кукурудзи – 34 тис. тонн (468 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна станом на 4 липня оцінюється в 0,5 тис. тонн (у 2024/25 МР – 1,1 тис. тонн), зокрема пшеничного – 0,5 тис. тонн (1,1 тис. тонн).