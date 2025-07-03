Інтерфакс-Україна
Економіка
20:05 03.07.2025

НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

2 хв читати

Мінімальний розмір страхової суми для одного виду нефінансових платіжних послуг з 1 серпня 2025 року становитиме EUR30 тис., для двох видів – EUR50 тис., а далі передбачене покрокове підвищення до рівня згідно з нормами ЄС з 1 січня 2027 року.

Це закріплено Положенням про порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків затверджене постановою правління Національного банку України від 2 липня 2025 року №71, яка набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, такий перехідний період установлено у відповідь на зауваження та пропозиції учасників страхового і платіжного ринків під час обговорення проєкту та з огляду на відсутність в Україні практики страхування відповідних ризиків.

Крім того, у межах перехідного періоду передбачено можливість визначати франшизу в умовах договору страхування.

Положенням також встановлено вимоги до страхування відповідальності надавачів платіжних послуг з надання відомостей з рахунків (Account Information Service Provider, AISP) та надавачів платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (Payment Initiation Service Provider, PISP), що отримають можливість авторизуватися з 1 серпня 2025 року відповідно до положень закону України "Про платіжні послуги".

Встановлено також особливості укладення договорів страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг залежно від виду нефінансової платіжної послуги, умови такого страхування щодо строку дії страхового покриття, страхових випадків, розширеного періоду подання вимог третіми особами, умов та строків здійснення страхової виплати.

Договір страхування відповідальності укладається за класом страхування 13 "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)2, визначеним п. 13 ч. 1 ст. 4 закону про страхування, зі страховиком, який має чинну ліцензію на таку діяльність. Договір укладеться строком на один рік.

Страхове покриття за договором страхування відповідальності має поширюватися на всі послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, що здійснює страхувальник протягом строку дії договору страхування відповідальності.

Теги: #нбу #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 02.07.2025
Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

13:27 02.07.2025
Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

17:59 01.07.2025
Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

19:10 30.06.2025
НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

12:21 27.06.2025
Верховний Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про виведення з ринку Мегабанку

Верховний Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про виведення з ринку Мегабанку

17:43 21.05.2025
НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

17:22 18.04.2025
Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

18:40 10.04.2025
Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

20:31 10.02.2025
EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

14:21 07.01.2025
НБУ зобов'язав страхових і перестрахувальних брокерів до 31 березня зареєструватися в реєстрі посередників

НБУ зобов'язав страхових і перестрахувальних брокерів до 31 березня зареєструватися в реєстрі посередників

ВАЖЛИВЕ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

ОСТАННЄ

Необхідно усунути правову колізію стосовно пайових внесків для будівництв, розпочатих у 2021 р., - думка

Ми у будь-якому випадку прийдемо до розкриття банківської таємниці – Мінфін

Вартість проєктів комплексної модернізації з 2016 року збільшилася втричі - до EUR300/кв.м

Обсяг виплаченого нацкешбеку у травні зріс на 10% та став найбільшим за час програми

"Ліси України" встановили рекорд і реалізували у ІІ кв.-2025 р. необробленої деревини на 8,9 млрд грн

Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

Голова енергокомітету Ради розраховує на ухвалення закону про обʼєднання ринків е/е України та Європи до жовтня

Правління "Укренерго" планується сформувати до кінця липня, як і вийти на завершення реструктуризації бондів, - Бойко

ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

КМВА підписала меморандум про залучення коштів на ремонт укриттів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА