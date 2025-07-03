НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

Мінімальний розмір страхової суми для одного виду нефінансових платіжних послуг з 1 серпня 2025 року становитиме EUR30 тис., для двох видів – EUR50 тис., а далі передбачене покрокове підвищення до рівня згідно з нормами ЄС з 1 січня 2027 року.

Це закріплено Положенням про порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків затверджене постановою правління Національного банку України від 2 липня 2025 року №71, яка набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, такий перехідний період установлено у відповідь на зауваження та пропозиції учасників страхового і платіжного ринків під час обговорення проєкту та з огляду на відсутність в Україні практики страхування відповідних ризиків.

Крім того, у межах перехідного періоду передбачено можливість визначати франшизу в умовах договору страхування.

Положенням також встановлено вимоги до страхування відповідальності надавачів платіжних послуг з надання відомостей з рахунків (Account Information Service Provider, AISP) та надавачів платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (Payment Initiation Service Provider, PISP), що отримають можливість авторизуватися з 1 серпня 2025 року відповідно до положень закону України "Про платіжні послуги".

Встановлено також особливості укладення договорів страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг залежно від виду нефінансової платіжної послуги, умови такого страхування щодо строку дії страхового покриття, страхових випадків, розширеного періоду подання вимог третіми особами, умов та строків здійснення страхової виплати.

Договір страхування відповідальності укладається за класом страхування 13 "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)2, визначеним п. 13 ч. 1 ст. 4 закону про страхування, зі страховиком, який має чинну ліцензію на таку діяльність. Договір укладеться строком на один рік.

Страхове покриття за договором страхування відповідальності має поширюватися на всі послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, що здійснює страхувальник протягом строку дії договору страхування відповідальності.