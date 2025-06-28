Інтерфакс-Україна
Економіка
15:15 28.06.2025

Свириденко сподівається на завершення наступного тижня переговорів з ЄС щодо умов торгівлі на найближчі роки

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Свириденко сподівається на завершення наступного тижня переговорів з ЄС щодо умов торгівлі на найближчі роки

Україна цього тижня провела черговий раунд переговорів з Європейським Союзом щодо умов торгівлі після припинення 5 червня цього року дії автономних торгівельних заходів та сподівається наступного тижня завершити ці переговори, повідомила перша-віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Я сподіваюся, що наступного тижня перемовини завершаться, і українські підприємці будуть мати передбачені правила гри на наступні щонайменше два роки", – сказала вона на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства"

Заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, який проводив ці переговори, уточнив, що лібералізація товарів з доданою вартістю і більшою часткою переробки вже досить добре закріплена у торгівлі з ЄС і справді чутливими залишаються окремі сировинні товари.

"Думаю, що скоро буквально ми зможемо зробити анонс про досягнення домовленості з Європейським Союзом І це буде домовленість не тимчасова, не одностороння, а стабільна, двостороння в рамках вже оновлення Угоди про вільну торгівлю… Я думаю, що оголошення будуть дуже скоро і справді будуть гарними. це вже видно в тих цифрах, якими ми зараз оперуємо", – зазначив він.

Він також повідомив, що ведеться активна робота з Великою Британією, де також після початку війни щорічно оновлювалася угода про вільну торгівлю з автономними торговими заходами.

"Я сподіваюся, що ми її теж зафіксуємо вже в повністю вільному форматі. Це завдання на наступний рік", – підкреслив Качка.

Як повідомлялося, 5 червня цього року була припинена дія введених ЄС після повномасштабної агресії РФ автономних торгівельних заходів (англ. АТМ) для України. Це означає повернення до умов торгівлі згідно із угодою про Зону вільної торгівлі (DCFTA) з квотами для окремих груп товарів. Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтоді їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го, в останній раз – із введенням квот на безмитний експорт окремих товарів.

Теги: #свириденко #єс

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