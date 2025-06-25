Інтерфакс-Україна
Економіка
19:47 25.06.2025

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

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Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.

Як повідомило Міністерство фінансів на сайті, планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн.

Загальний обсяг видатків бюджету, згідно проєкту, зросте до 4 трлн 329,6 млрд грн, тоді як доходів – на 147,5 млрд грн, до 2 трлн 474,6 млрд грн.

Мінфін зазначив, що законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн, ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн, Мінстратегпром – 4,5 млрд грн, СБУ – 1,6 млрд грн, УДО – 0,5 млрд грн та Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків, а ще 16,5 млрд грн – для фінансування низки інших нагальних потреб (Мінцифри, Міносвіти та науки, Міністерства охорони здоров’я).

Що стосується збільшення доходів, то Мінфін розраховує на понадпланове надходження від податку на доходи фізосіб (ПДФО) – 56,0 млрд грн, податку на прибуток підприємств – 23,8 млрд грн, акцизу із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 8,8 млрд грн, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн, адмінштрафів у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн.

Окрім того Нацбанк перерахував додаткові 20,3 млрд грн, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – 7,9 млрд грн, а ще 15 млрд грн складають понадпланові надходження від частини чистого прибутку та дивідендів держкомпаній.

Згідно із інформацією Мінфіну, зміни до бюджету також передбачають 51,3 млрд грн економію видатків.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень-травень цього року досягла 1 трлн 538,7 млрд грн, що на 280,8 млрд грн, або 22,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. Видатки загального фонду на безпеку і оборону становили 984,1 млрд грн, або 64% від усіх видатків загального фонду.

Доходи держбюджету України за 5 місяців цього року склали 1 трлн 536,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 1 трлн 61,1 млрд грн, що відповідно на 43,0% та 36,8% більше за відповідні показники 2024 року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Теги: #овдп #мінфін

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