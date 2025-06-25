Інтерфакс-Україна
Економіка
19:25 25.06.2025

Вплив мит на інфляцію в США спрогнозувати складно, дефіцит бюджету не впливає на ГКП - Пауелл

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Спрогнозувати вплив американських мит на інфляцію вельми складно, заявив голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл під час слухань у банківському комітеті Сенату в середу.

Проте макроекономічні прогнози регулятора частково відображають наслідки американської зовнішньоторговельної політики, додав Пауелл.

Керівник Федрезерву також визнав, що податково-бюджетна політика може сприяти інфляції, відмовившись, однак, від подальших коментарів про їхній зв'язок. Деякі сенатори під час слухань піддали критиці бюджетний законопроект президента США Дональда Трампа.

Водночас Федререзрв не бере до уваги дефіцит бюджету США під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики (ГКП), зазначив голова регулятора.

Долар, за його словами, залишається світовою резервною валютою. Однак він заявив, що не має думки про те, чи переоцінена американська валюта нині.

При цьому американський ринок облігацій "перебуває в хорошому стані зараз, функціонує нормально", сказав Пауелл.

Напередодні він виступив із доповіддю в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США. Аналогічну доповідь він представив і сенаторам.

"Наразі ми перебуваємо у вигідному становищі, щоб почекати й дізнатися більше про ймовірний курс економіки, перш ніж розглядати будь-які коригування нашої ГКП", - йдеться в доповіді.

ФРС продовжить визначати ГКП на основі даних, що надходять, мінливих прогнозів і балансу ризиків, заявив Пауелл.

Наступне засідання американського ЦБ відбудеться 29-30 липня. Інвестори очікують, що він збереже відсоткові ставки незмінними наступного місяця, але знизить їх у вересні та грудні.

Теги: #гкп #фрс #сша

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