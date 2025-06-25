Інтерфакс-Україна
Економіка
17:18 25.06.2025

Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

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Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

Три чверті проєктів для кредитування великого корпоративного бізнесу, які перебувають в роботі Ощадбанку, зараз складають установки зберігання енергії (УЗЕ), що свідчить про великий попит з боку інвесторів на цю технологію на тлі зменшення попиту на газову генерацію, повідомив директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин.

"Якщо говорити про пайплайн (pipeline) корпоративного бізнесу Ощаду на 2025 рік, тобто проєкти в роботі для початку кредитування, то 70% таких проєктів за обсягом фінансування – це установки зберігання енергії. Ми бачимо, як змінюється час, інвестори вкладаються в нові технології, і зараз попит саме на цей напрям", – сказав М’ячин під час конференції Cisolar 2025, яка за підтримки Асоціації сонячної енергетики України пройшла в середу в Києві в рамках міжнародної платформи енергетичних інновацій SEF.

Він додав, що ще 20% проєктів у роботі складають вітро- та сонячні електростанції, а 10% – газопоршневі установки.

М’ячин звернув увагу, що минулорічний пайплайн проєктів великого бізнесу у такий же період складався з 70% газової генерації.

"Минулого року в цей час наш пайплан складався переважно з газопоршневих установок. Тоді були необхідні швидкі рішення, але ми бачимо, все змінюється, й інвестори досить динамічно реагують на потреби ринку", – пояснив представник Ощаду.

Він також висловив переконання, що одними з ключових факторів, які сприяють розвитку напрямку УЗЕ, є експертиза й готовність банків ризикувати фінансувати такі проєкти.

"Сталої практики роботи УЗЕ на ринку допоміжних послуг ще не було. Банки вчилися разом з клієнтами, аналізували фінансові моделі, рахували і, приймаючи ризик, входили в фінансування і продовжують далі фінансувати", – зазначив М’ячин.

За його словами, інвестори можуть, серед іншого, розраховувати на консорціумне фінансування.

Глава департаменту уточнив, що з початку 2025 року обсяг енергокредитних угод, укладених Ощадом з корпоративними клієнтами, виріс до EUR93 млн, приблизно 45% яких складають УЗЕ, 43% – ВЕС, а 12% – УЗЕ разом з СЕС.

Як повідомлялося на початку червня, Ощадбанк у 2025 році надав великому бізнесу енергокредитів на EUR87 млн, що майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Ощадбанк оцінює свою частку на ринку енергокредитів в Україні у 30% згідно зі статистикою НБУ, за якою з 1 червня 2024 року по 25 травня 2025 року банками було надано кредитів та відкрито лімітів для реалізації енергетичних проєктів на суму 18,2 млрд грн, або понад 705 МВт потужностей генерації.

За даними Ощаду, його частка в фінансуванні підприємств власне енергетичної галузі за підсумками чотирьох місяців 2025 року становить 32%.

За даними Національного банку України, Ощадбанк станом на початок 2025 року посідав друге місце за загальними активами (963,39 млрд грн, або 12,4%) серед 61 банку країни.

Теги: #ощадбанк #pipeline #узе

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