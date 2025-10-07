Інтерфакс-Україна
12:24 07.10.2025

"Оператор ринку" розпочав тестування ІТ-платформи економічної диспетчеризації УЗЕ

АТ "Оператор ринку" з 7 жовтня розпочинає тестування власної ІТ-платформи економічної диспетчеризації установок зберігання енергії (УЗЕ), розробленої для здійснення учасниками ринку електричної енергії арбітражу на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

"Платформа дозволяє подавати заявки на РДН/ВДР, моделювати роботу УЗЕ за результатами торгів на РДН/ВДР та стане корисним інструментом для тих, хто вже розпочав роботу з установками", - пояснили у товаристві.

Завдяки роботі платформи бізнес матиме змогу планувати режими роботи УЗЕ із максимальною економічною ефективністю та визначати на основі статистичних цін потенційно вигідні години для купівлі та продажу електроенергії.

Окрім того, учасники ринку зможуть автоматично генерувати торговельні графіки за результатами торгів на РДН і ВДР, відстежувати відхилення прогнозованих і фактичних даних та небаланси, а також отримувати фінансові звіти щодо результатів арбітражу на РДН і ВДР.

"Оператор ринку" у вівторок 7 жовтня надішле на електронну пошту усім зареєстрованим користувачам дані для авторизації (логін і пароль) на платформі у режимі тестування.

"АТ "Оператор ринку" запрошує всіх учасників тестування до активного діалогу — усі пропозиції та зауваження буде розглянуто й враховано під час подальшого етапу вдосконалення функціоналі Платформи", - звернулися у товаристві до учасників ринку.

