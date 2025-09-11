"ДТЕК" та американська Fluence запустили в Україні 200 МВт УЗЕ

"ДТЕК" разом із американською компанією Fluence побудував 200 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), що на сьогодні є найбільшим таким комплексом в Україні, повідомив енергохолдинг.

"Група "ДТЕК" ввела в експлуатацію 200 МВт УЗЕ, створених у партнерстві з провідною американською компанією Fluence, світовим лідером у сфері накопичення енергії. Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях", – йдеться в релізі "ДТЕК" у четвер.

Як у ньому зазначається, обсяг інвестицій "ДТЕК" у будівництво комплексу, яке тривало з березня по серпень 2025 року, становив EUR125 млн, а загалом система зможе зберігати 400 МВт*год електроенергії, чого достатньо для забезпечення 600 тис. українських домівок упродовж двох годин.

"В умовах масованих атак на українську енергосистему роль систем накопичення енергії стала такою ж фундаментальною, як і сама генерація. Ухвалений урядом Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року чітко визначає потребу в подібних установках, і сьогодні ми бачимо, як стратегічні цілі втілюються в життя. Вдячна групі "ДТЕК" за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень", – прокоментувала подію міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко назвав запуск комплексу УЗЕ історичним кроком для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед.

"Ми реалізували його разом із Fluence – світовим лідером у сфері зберігання енергії. У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою", – зазначив він.

За словами генерального директора Fluence Джуліана Небреди, це спільний внесок у створення сильнішої, стійкішої та децентралізованої енергосистеми, яка забезпечуватиме довготривалу стабільність України.

"Для нас честь співпрацювати з "ДТЕК" над цим знаковим проєктом зі зберігання енергії. Надзвичайна рішучість та ефективність, які продемонстрував "ДТЕК" у реалізації цього проєкту, справді надихають. Це досягнення є свідченням стійкості та символом того, чого можна досягти завдяки тісній міжнародній співпраці. Навіть у ці надзвичайно складні часи інновації та партнерство можуть прокладати шлях до більшої енергетичної безпеки", – наголосив Небреда.

Як повідомлялося, ДТЕК та Fluence оголосили про намір реалізувати проєкт сучасних систем зберігання енергії (СНЕ, energy storage, установки зберігання енергії) в Україні потужністю 200 МВт та вартістю EUR140 млн у січні 2025 року. Йшлося про шість енегозберігаючих установок.

У червні 2025 року енергохолдинг "ДТЕК" отримав EUR67 млн кредиту від консорціуму українських банків в складі Ощадбанку, ПУМБ та Укргазбанку (UGB) на будівництво СНЕ потужністю 180 МВт.

Тоді енергохолдинг зазначав, що це перший кредит такого масштабу в Україні для розвитку технологій накопичення енергії, а сам проєкт один із найбільших у Східній Європі.

"ДТЕК" став переможцем спецаукціону НЕК "Укренерго" на надання послуг з автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) зі 140 МВт УЗЕ. Згідно з його умовами, НЕК упродовж 5 років, починаючи з 1 жовтня 2025 року, викуповуватиме такі послуги за аукціонною ціною.

Fluence зі штаб-квартирою у Вашингтоні створена 2018 року компаніями Siemens і AES Corporation. Компанія побудувала приблизно 35 ГВт*год ємності зберігання енергії та приблизно 30 ГВт відновлюваних джерел енергії.

Fluence має значний досвід інтеграції об'єктів зберігання енергії в національні енергетичні інфраструктури, разом із портфелем проєктів зі зберігання енергії потужністю 201 МВт у Литві та 450 МВт у Німеччині.

"ДТЕК" створено 2005 року для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, які утворили вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.