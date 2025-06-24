Гетманецев пропонує виключити представників ОГП, НАБУ, БЕБ та інших служб з переліку тих, хто може претендувати на пільгову іпотеку

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує обмежити доступ до пільгової іпотеки для силовиків, які не брали безпосередньої участі у бойових діях, зокрема, прокурорів Офісу генпрокурора, працівників Національного антикорупційного бюро Україна (НАБУ), Державного бюро розслідуваннь (ДБР), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших служб.

"Окремо потрібно опрацювати питання користування пільговими умовами кредитування (як це передбачено для військових) для тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні нашої держави", - написав голова комітету Данило Гетманцев у Телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що комітет пропонує виключити прокурорів Офісу генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також представників інших силових і оборонних органів, які не брали безпосередньої участі у протидії збройній агресії та не перебували у районах проведення відповідних заходів із забезпечення національної безпеки.

"Ми також рекомендуємо Міністерству оборони України та Генеральному штабу встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військовослужбовців, на підставі яких фінансові установи зобов’язані застосовувати пільгу, передбачену частиною 15 статті 14 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - додав Гетманцев.

Як повідомлялось, фінкомітет пропонує збільшити фінансування іпотечної програми "єОселя" за рахунок неефективних програм Міністерства економіки, зокрема, "Національного кешбеку".