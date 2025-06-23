Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 23.06.2025

"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

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"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

"Епіцентр К" у липні 2025 року запускає трейдинг агропродукції та розглядає для розширення земельного банку ділянки у Хмельницькій та Вінницькій областях, повідомила керівниця аграрного напрямку компанії "Епіцентр К" Світлана Нікітюк у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З липня наша компанія запускає трейдинг. Після запуску трейдингу будемо використовувати елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна", - повідомила Нікітюк.

Елеваторний хаб компанії розрахований на 1,8 млн тонн одночасного зберігання. Незважаючи на недозавантаженість потужностей по Україні минулого сезону та стрімку зміну клімату, компанія не планує скорочувати потужності.

"Якби наші елеватори були в Одеській області, то так, вони б втрачали свою актуальність і їх треба було б продавати, тому що термінали портові сьогодні готові запропонувати весь комплекс лінійних елеваторів. Проте наші елеватори знаходяться у Вінницькій, Хмельницькій та Київських областях, тому про продаж ми навіть не думаємо. Тим паче ще пам’ятаємо роки, коли не мали власних потужностей і не могли знайти місце для зберігання навіть у інших гравців", - відмітила Нікітюк.

Стосовно земельного банку компанії, то він не зазнав суттєвих змін в період 2023-2024 років, але може бути розширений.

"Він коливається на позначці у 168 тис. га. Іноді пайовики приймають рішення обробляти землі самостійно та розривають договори оренди, іноді втрачаємо землю через агресивну експансію "сусідів". Але ці втрати компенсуються добором інших земельних ділянок. Щодо розширення - нас цікавлять землі в областях присутності компанії. В першу чергу це Хмельницька та Вінницька області. Шукаємо, дивимося і відкриті до перемовин. Зараз для нас пріоритет – це право власності. Проте можемо розглядати і купівлю права оренди", - повідомила вона.

ТОВ "Епіцентр К", до складу якого входить "Епіцентр Агро", створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торгових центрів. З 2016 року розвиває аграрний напрям бізнесу. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях. До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #нікітюк_світлана #епіцентр

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