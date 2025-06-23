Інтерфакс-Україна
Економіка
11:50 23.06.2025

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

1 хв читати
Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $138,7 млн, або на 23,7%, – до $724,0 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що весь минулий тиждень сальдо було негативним і коливалося від $0,4 млн у понеділок до $13,7 млн у вівторок, $14,1 млн у середу та $11,9 млн у четвер.

Офіційний курс гривні зріс з 41,4466 грн/$1 на початку тижня до 41,8335 грн/$1 на його кінець.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня змінився: купівля зросла – приблизно 41,71 грн/$1, а продаж зріс – близько 41,80 грн/$1.

"Курс долара США зберігається у контрольованому діапазоні, демонструючи мінімальні зміни у межах так званої плаваючої стабільності. Це стало можливим завдяки системному впливу ключових чинників: високим валютним резервам, стриманому попиту з боку населення, помірній діловій активності та прогнозованим обсягам валютної пропозиції", - описали ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

На думку аналітиків, у найближчі два-чотири тижні курс долара, ймовірно, залишатиметься стабільним у межах 41,10–41,80 грн/$1, без значних коливань спреду.

У середньостроковій перспективі, протягом двох-чотирьох місяців, можливе зміцнення долара до рівня 42,00-42,50 грн/$1 у разі активізації імпорту, збільшення бюджетних витрат або прискорення інфляції.

Теги: #інтервенції #кит_group #валютні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 16.06.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

14:15 11.06.2025
Подорожчання хліба можуть стримати державні інтервенції – думка

Подорожчання хліба можуть стримати державні інтервенції – думка

19:28 19.05.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

12:09 15.05.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют

14:01 05.05.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 20,2%

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 20,2%

13:45 30.04.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

13:33 28.04.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

19:23 31.03.2025
Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

04:05 24.02.2025
Чисті інтервенції НБУ за цей тиждень "підскочили" на 77,8%, становивши понад $1 млрд

Чисті інтервенції НБУ за цей тиждень "підскочили" на 77,8%, становивши понад $1 млрд

08:56 30.12.2024
Інтервенції НБУ за цей тиждень побили рекорд з початку повномасштабної війни

Інтервенції НБУ за цей тиждень побили рекорд з початку повномасштабної війни

ВАЖЛИВЕ

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

Україна має імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд куб. м газу – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Україна ввела санкції проти девелопера Arricano та його естонських акціонерів Гіллара та Рауно Тедерів

Глобальна громадська підтримка ядерної енергетики залишається високою – Енергоатом

Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Країни півночі Європи домовилися тісніше співпрацювати щодо танкерів, які перевозять нафту з РФ

"Укргазвидобування" починає 3D-сейсміку на заході України з планами почати буріння нових свердловин у 2026-2027 рр. – Корецький

НБУ очікує в 2025 р. зростання кредитного портфеля банків на 20–25%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА