Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $138,7 млн, або на 23,7%, – до $724,0 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що весь минулий тиждень сальдо було негативним і коливалося від $0,4 млн у понеділок до $13,7 млн у вівторок, $14,1 млн у середу та $11,9 млн у четвер.

Офіційний курс гривні зріс з 41,4466 грн/$1 на початку тижня до 41,8335 грн/$1 на його кінець.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня змінився: купівля зросла – приблизно 41,71 грн/$1, а продаж зріс – близько 41,80 грн/$1.

"Курс долара США зберігається у контрольованому діапазоні, демонструючи мінімальні зміни у межах так званої плаваючої стабільності. Це стало можливим завдяки системному впливу ключових чинників: високим валютним резервам, стриманому попиту з боку населення, помірній діловій активності та прогнозованим обсягам валютної пропозиції", - описали ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

На думку аналітиків, у найближчі два-чотири тижні курс долара, ймовірно, залишатиметься стабільним у межах 41,10–41,80 грн/$1, без значних коливань спреду.

У середньостроковій перспективі, протягом двох-чотирьох місяців, можливе зміцнення долара до рівня 42,00-42,50 грн/$1 у разі активізації імпорту, збільшення бюджетних витрат або прискорення інфляції.