Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Перша половина червня 2025 року засвідчила продовження тренда відносної стабільності на валютному ринку України за відсутності різких шоків, значущих змін чи неочікуваних курсових стрибків. При цьому ринок перебуває в режимі настороженого очікування як з боку споживачів, так і з боку операторів.

Курс долара США зберігається в контрольованому діапазоні, демонструючи мінімальні зміни в межах так званої плаваючої стабільності. Це стало можливим завдяки системному впливу ключових чинників: високим валютним резервам, стриманому попиту з боку населення, помірній діловій активності та прогнозованим обсягам валютної пропозиції.

Євро ж у червні продовжив хвилеподібну динаміку, з тенденцією до повернення в зону зростання після незначної корекції в травні. Висока чутливість до глобального контексту, структурний попит на євровалюту під час бізнес-операцій, а також активізація обговорень в Європі щодо підвищення ролі євро в глобальному вимірі як противаги долару — все це утримує пару EUR/UAH у зоні підвищеної волатильності, а також примушує стежити за співвідношенням у парі EUR/USD.

Глобальний контекст

Першим значущим сигналом червня стало зниження Європейським центральним банком базової процентної ставки на 25 б. п. — перше послаблення з часів жорсткого антиінфляційного циклу. Рішення мало очікуваний характер, тому було вже частково закладене в ціни, що й пояснює відсутність негайного ефекту на курс євро.

Водночас цей крок може відкрити потенційний цикл зниження ставок у ЄС, що може позначитися на позиціях євро в довшій перспективі, особливо якщо ФРС США залишатиметься більш консервативною. Це може створити різницю прибутковості на користь долара, що потенційно зменшить привабливість євро для інвесторів і може тиснути на його курс у парі з доларом. У такому сценарії євро ризикує втратити частину здобутих позицій у довшій перспективі.

Водночас у США ключова ставка ФРС залишається без змін, а сама установа не дає чітких сигналів щодо зниження до кінця літа. Ринок сприймає це як ознаку внутрішньої невизначеності. Ускладнює прогнозування так званий персональний фактор Дональда Трампа, який часто робить суперечливі заяви або дії якого наражаються на судовий спротив, хоча вже зараз очевидний загальний фарватер його політичного підходу, що є джерелом нових ризикових очікувань: консервація протекціоністського курсу, ослаблення інституційної незалежності ФРС, радикальні фінансові ініціативи — всі перелічені фактори, включаючи внутрішній соціально-політичний спротив у США політиці нового президента, підживлюють довгостроковий тренд на поступову корозію безумовної довіри до долара.

Таким чином, попри відсутність миттєвих наслідків, позиційна боротьба між двома ключовими валютами світу — доларом і євро — входить у нову фазу стратегічного перегляду.

Внутрішній контекст

Національний банк України продовжив поступову валютну лібералізацію, розширивши перелік дозволених операцій для банків і бізнесу. Це є свідченням стабілізації внутрішнього валютного ринку, однак реальний ефект від цих змін буде оцінюватися не лише за обсягами репатрійованих доходів, але й за реакцією потенційних інвесторів — чи вважатимуть вони такі зміни сигналом до повернення капіталів в Україну.

З іншого боку, упорядкування операцій з валютними ОВДП, які дозволяли бізнесу обходити обмеження НБУ на придбання валюти, є яскравим свідченням прагнення національного регулятора зберігати контроль за операціями з валютою та прикривати шпарини її квазілегального перетікання різними каналами.

Ключовим чинником довгострокової невизначеності залишається структура й обсяги міжнародної підтримки на 2026 рік. Відсутність гарантій довгострокового міжнародного фінансування та нечітке виконання Україною взятих на себе зобов’язань або їхня спірна ефективність можуть створити небезпечний мікс із фіскальних ризиків і чинити тиск на курсові очікування. Ринок і гравці, природно, починають враховувати ці фактори у своїх сценаріях.

Це може знайти своє відображення не лише у валютних прогнозах, але й в розрахунку цін імпортерів і виробників з урахуванням подальшої девальвації гривні та в прагненні населення і бізнесу до накопичення валюти, що матиме широкий спектр довгострокових наслідків для стабільності національної валюти та макроекономічних індикаторів.

Загалом ситуація на валютному ринку залишається спокійною, проте зростає роль прогнозних чинників — насамперед глобальних політичних ризиків і довгострокових очікувань щодо фінансової підтримки. Український ринок дедалі більше живе у форматі стратегічного балансування між поточною стабільністю та майбутньою невизначеністю.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У червні курс долара до гривні зберігає стабільність із невеликою низхідною динамікою. Упродовж останніх 30 днів середній курс продажу долара в банках утримувався на рівні 41,75–41,78 грн/$. Курс купівлі коливався неподалік відміток 41,15–41,22 грн/$, а офіційний курс НБУ — біля позначок 41,50–41,55 грн/$.

Протягом останнього тижня відбулося незначне зниження всіх трьох ключових показників: офіційний курс повернувся до рівня 41,447 грн/$, курс купівлі — до 41,16 грн/$, продажу — до 41,70 грн/$.

Основний акцент — спостереження за спредами: курс продажу майже весь останній час «притиснутий» до офіційного курсу НБУ, а от курс купівлі демонструє більше відхилення від нього і рухається нижче. Це свідчить про збереження стабільного попиту з боку населення та бізнесу на готівкову валюту, з одночасним небажанням операторів скуповувати долар дорожче. Це свідчення того, що оператори валютного ринку не очікують зростання курсу поза межі звичних невеликих коливань і не закладають у ціни долара ризикову або ажіотажну премію. Така поведінка ринку сигналізує про спокій і рівновагу, помірну ліквідність і відсутність факторів психологічного тиску.

Ключові фактори впливу:

Стриманий попит на готівкову валюту : традиційна літня сезонність, зниження ділової активності та податковий період частково знижують навантаження на курс.

: традиційна літня сезонність, зниження ділової активності та податковий період частково знижують навантаження на курс. Стабільна політика НБУ : курс НБУ коливається мінімально та зберігає статус релевантного орієнтира для ринку.

: курс НБУ коливається мінімально та зберігає статус релевантного орієнтира для ринку. Відносна стабільність резервів і відсутність різких негативних сигналів щодо зовнішнього фінансування: зменшують спекулятивні очікування та є ефективним запобіжником від тиску на валютний ринок психологічними факторами й ажіотажним попитом.

Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні) : очікується утримання курсу долара в діапазоні 41,10–41,80 грн/$, без сильних розривів у спредах.

: очікується утримання курсу долара в діапазоні 41,10–41,80 грн/$, без сильних розривів у спредах. Середньостроково (2–4 місяці) : імовірне повернення в межі 42,00–42,50 грн/$ у разі активізації імпорту, зростання витрат бюджету або пришвидшення інфляції.

: імовірне повернення в межі 42,00–42,50 грн/$ у разі активізації імпорту, зростання витрат бюджету або пришвидшення інфляції. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — плавна девальвація гривні до 43,00–45,00 грн/$ на фоні можливої нестачі зовнішнього фінансування у 2026 році та тиску на бюджет.

Курс євро: динаміка й аналіз

У червні курс євро до гривні продовжив чітко виражену висхідну траєкторію, зберігаючи статус найбільш волатильної валютної пари на українському ринку. За останні 30 календарних днів євро стабільно зростав: середній курс продажу в банках піднявся з рівня 46,90 грн до 48,20–48,30 грн/євро станом на середину червня. Найбільш різкий рух відбувся між 12 і 13 червня, коли ринковий курс продажу стрибнув одразу на понад 50 копійок і наступного дня його «догнав» офіційний курс НБУ. Це явище свідчить про синхронізацію ринку та регулятора не лише в очікуваннях щодо подальшого зміцнення євро, але й у встановленні цін на ринку й офіційного курсового індикатора.

Водночас курс купівлі євро операторами валютного ринку демонстрував більш плавну динаміку та не повторив темпи зростання курсу продажу. Як наслідок — помітне розширення спреду між купівлею та продажем: з 60–70 копійок до понад 1 грн. Такий розрив є індикатором підвищеної нервозності операторів ринку: фінансові установи за умов волатильності намагаються захистити себе від курсових ризиків, закладаючи додаткову маржу як індикатор очікуваної нестабільності.

Прогноз:

• Короткостроково (2–4 тижні): високі шанси на консолідацію в межах 47,80–48,50 грн/євро із ситуативними коливаннями залежно від дій НБУ, зовнішніх новин і настроїв на ринку.

• Середньостроково (2–4 місяці): у разі відсутності зовнішніх шоків євро має потенціал зростання до 49,00–49,50 грн/євро, особливо з огляду на структурний попит в Україні, перехід багатьох контрактів на євровалюту та фокус населення на новому ельдорадо, що може принести курсову премію та виправдати очікування стосовно довгострокового зростання заощаджень.

• Довгостроково (6+ місяців): євро зберігає потенціал до подальшого укріплення, особливо в контексті глобальної перебудови валютних пріоритетів і внутрішньої переорієнтації українського бізнесу. Однак волатильність залишатиметься високою, тож частку цієї валюти в портфелях рекомендується постійно контролювати. З огляду на комбінацію багатьох факторів невизначеності ми не оприлюднюємо довгострокового прогнозу щодо курсу євро.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Перша половина червня демонструє збереження стабільності на валютному ринку в сегменті долара та повернення хвилеподібної динаміки пари євро/гривня. Усе це відбувається на тлі поступової валютної лібералізації в Україні та нової фази глобального перетягування інвесторської довіри між доларом і євро. У такому середовищі валютна стратегія має зберігати гнучкість, адаптивність і повинна бути розрахованою за кількома різними сценаріями розвитку подій.

Ліквідність — передусім. Усі валютні активи варто тримати в інструментах із можливістю швидкого реагування. Строкові депозити, облігації без можливості дострокового виходу чи прив’язка до однієї валюти — потенційні пастки. Найближчими місяцями варто фокусуватись не на дохідності, а на збереженні можливості для оперативного маневру.

Євро — стрімке зростання змінилось на обережну турбулентність. Після відчутного стрибка в червні ринок уже врахував значну частину новин і значущих для єврозони подій. Якщо потрібно переформатувати частку цієї валюти у портфелі — краще це робити поступово, коли звужуються спреди.

Долар — все ще важливий елемент захисту. Поточна стабільність не означає, що долар втратив свої функції та принади. Навпаки, у середньо- та довгостроковому горизонті його варто тримати в портфелі: восени чи взимку ймовірний девальваційний тренд для гривні, який винагородить терплячих тримачів долара з міцними нервами.

Спреди — головний маркер для рішень. Якщо в парі USD/UAH спреди стабільні, то в EUR/UAH — вони знову розширюються. Це свідчить про повернення нервозності та невизначеності: коли оператори закладають у курс додаткову маржу, це сигнал не поспішати. Коли спред стискається — це час для аналізу щодо входу.

Фіксовані валютні орієнтири — під забороною. Курсова передбачуваність останніх тижнів — не основа для шаблонних дій чи надмірного оптимізму. Продовжуйте працювати із 3–4 сценаріями руху курсу та тестуйте, як працюватиме ваша структура активів за умови кожного з них.

Гривня — не тримайте більше, ніж треба. Вона поки стабільна, але надмірне накопичення гривневих коштів створює ризики. Гривневу масу понад операційний запас варто перекладати у будь-яку із надійних валют або прив’язані до них інструменти.

Валютна лібералізація — радше сигнал, ніж інструкція до дій. Сигнали НБУ про пом’якшення обмежень важливі, але поки що це більше символічний крок. Реальний ефект буде помітний ближче до осені. Інвесторам і бізнесу варто не лише стежити за кроками з лібералізації, але й пам’ятати про можливість зворотних дій регулятора, якщо курсовий сценарій змусить його повернутися до обмежень. Можливо, слід подумати про вихід у найменш залежні від дій держави валютні інструменти — готівку чи стейблкоїни на основі надійних валют.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.