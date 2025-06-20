Інтерфакс-Україна
Економіка
12:27 20.06.2025

Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"

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Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що зміна статуту НЕК "Укренерго", яка відбулася 19 травня, не матиме негативного впливу на продовження донорами фінансування української енергетики.

"Треба працювати з державним інтересом і на державу, що робить міністерство. Тому оці всі ваші заклики… Воно не вплине на фінансування, це відбувається і буде відбуватися, і донори й надалі фінансуватимуть українську енергетику", – прокоментував він під час "Години запитань до уряду" в п’ятницю репліку нардепа Максима Хлапука про втручання в корпоративне управління держкомпаній, що, на його думку, загрожує співпраці з партнерами.

Як повідомлялося, Міненерго 19 травня 2025 року змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати щонайменше чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який є найбільшим кредитором "Укренерго", надіслав компанії та Міністерству фінансів лист від 6 червня, у якому зазначив про нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх. Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголосив на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

Окрім того, банк надіслав лист на Галущенка, в якому рекомендує повністю виключити зі статутів НЕК "Укренерго" та інших підприємств держсектору норму про кваліфіковану більшість голосів.

Як зазначив член енергокомітету Верховної Ради Максим Хлапук, наразі загальна сума кредитних коштів за угодами між "Укренерго" та ЄБРР, а також Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) складає EUR 1,22 млрд, з них невибраними залишаються EUR215,5 млн, а з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) – $509,74 млн, з яких невибрані – $54,87 млн.

Окрім того, за двома грантовими угодами між Україною та МБРР на EUR37,7 млн та $200 млн невибраними залишаються відповідно EUR18,9 млн та $134,5 млн.

Теги: #укренерго #галущенко #енергетика

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