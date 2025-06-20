Україна має імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд куб. м газу – глава Міненерго

Україна цього року вимушена буде імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Цього року через удари РФ по видобутку ми будемо імпортувати більше газу в порівнянні з попередніми періодами. Мінімальний обсяг, який будемо імпортувати цього року – 4,6 млрд куб. На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд куб. м. Тобто укладені контракти, які підтверджені фінансово", – сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду в парламенті у п’ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.