Про початок або завершення будівництва можна буде повідомити в застосунку "Дія"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить повідомляти про початок або завершення будівельних робіт через застосунок "Дія", повідомляється на сайті "Дії".

Зазначається, що власники приватних будинків зможуть скористатися двома цифровими послугами: подати повідомлення про початок будівельних робіт та декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та декларація будуть доступні для будинків до 500 кв. м до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.

Раніше ця послуга була доступна лише на порталі "Дія" або в ЦНАПі. В застосунку оформлення документів стане простішими, а дані підтягуватимуться з реєстрів автоматично. "Дія" відразу покаже, якщо щось не так, і підкаже, як виправити, а ще надсилатиме push-сповіщення, коли документ відправлено, розглянуто чи прийнято на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСББ), зазначається в повідомленні.

Ці зміни зменшать вплив людського фактора, спростять процедури отримання послуг та забезпечать контрольованість процесів.

Цифровізація будівельних послуг реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій й Міністерства цифрової трансформації за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" - UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.