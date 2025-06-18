Інтерфакс-Україна
Економіка
13:10 18.06.2025

EFSE надав Ощадбанку та Укргазбанку кредит на EUR40млн для фінансування МСП

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EFSE надав Ощадбанку та Укргазбанку кредит на EUR40млн для фінансування МСП

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) через свій Субфонд для України (USF) надав державним Ощадбанку та Укргазбанку по EUR20 млн кожному у вигляді кредиту для фінансування розвитку МСП.

"У рамках співпраці з Укргазбанком EFSE виділив EUR20 млн у вигляді довгострокової кредитної лінії в гривневому еквіваленті. Ця кредитна лінія, посилена грантовою програмою, є інвестицією у стійкість та розвиток українського бізнесу", - повідомив банк на своєму сайті в середу.

Зазначається, що ініціатива спрямована на розширення доступу до гривневого фінансування для українських підприємців, особливо у постраждалих регіонах і серед вразливих груп – жінок та ветеранів. Вона покликана не лише покрити поточні потреби бізнесу в умовах війни, а й підтримати економічне відновлення країни в майбутньому.

"Фонд надав Ощадбанку 20 млн євро у вигляді довгострокового кредиту в національній валюті, а також спеціальний грантовий компонент для кінцевих позичальників, що посилить фінансову підтримку ММСП", - зазначили в Ощадбанку

Угода про партнерство з банками була підписана 17 червня 2025 року в Кишиневі в рамках святкування першої річниці запуску EFSE USF: "Розкриття потенціалу: Визначення шляхів для відновлення кредитування в Україні".

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) — інвестиційний фонд, створений у 2005 році для підтримки економічного розвитку в Південно-Східній Європі та країнах Східного сусідства ЄС. Його ініціював банк розвитку KfW за підтримки уряду Німеччини та Єврокомісії. EFSE працює як державно-приватне партнерство, фінансується міжнародними донорами та інвесторами. Портфельний менеджер фонду — Finance in Motion (Німеччина), керуюча компанія — Hauck & Aufhäuser (Люксембург).

Теги: #ощадбанк #efse #укргазбанк

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