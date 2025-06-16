ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для понад 137 тис. абонентів у трьох областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) “ДТЕК Мережі” минулого тижня змогли повернути світло жителям 139 населених пунктів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів і повернути світло у домівки понад 137 тисяч родин Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.

“З 9 по 15 червня на Дніпропетровщині енергетики змогли повернути електропостачання у 68,3 тис. домівок. Ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла”, - повідомили у пресрелізі операційного холдингу у понеділок.

У Донецькій області, де так само тривають важкі бої, минулого тижня фахівцям вдалося повернути світло в домівки 67 тис. родин місцевих мешканців.

Продовжує також потерпати від ворожих атак і Київська область, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електрику у 1,9 тис. осель.

“З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 19,4 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів”, – зазначила генеральна директорка “ДТЕК Мережі” Аліна Бондаренко.

Фахівці компанії продовжують працювати у тому числі в регіонах з найзапеклішими бойовими діями спільно з ЗСУ та ДСНС та відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

“ДТЕК Мережі” розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.