Інтерфакс-Україна
Економіка
15:05 16.06.2025

Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

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Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях в економіку, заявила перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з польською делегацією на чолі з міністром розвитку та технологій Кшиштофом Пашиком.

“Сьогодні вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини. Втім, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим. Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях в нашу економіку”, – сказала Свириденко, яку цитує пресслужба на сайті Мінекономіки у понеділок.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поглиблення економічної співпраці, кроки, що сприятимуть залученню інвестицій в українську економіку, а також участь польського бізнесу у проєктах відновлення України.

Також обговорили практичні аспекти залучення інвестицій у межах Ukraine Investment Framework — ключового інструменту ЄС для підтримки проєктів відновлення в Україні. Українська сторона підкреслила ефективність UIF як зрозумілого і доступного інструменту, який дозволяє оперативно запускати реальні проєкти на місцях, залучаючи міжнародні ресурси для розвитку бізнесу.

Польську делегацію ознайомили з поточним станом та можливостями співпраці у пріоритетних секторах, на розвиток яких сьогодні зосереджені зусилля України. Зокрема, йшлося про співпрацю у сфері енергетики та промисловості.

Враховуючи вже наявну активну підтримку польським Банком Господарства Крайового (BGK) українських малих та середніх підприємств, Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП та оголосити про це на URC-2025.

За підсумками сторони домовилися організувати низку окремих зустрічей, під час яких польському бізнесу презентують інвестиційні можливості у пріоритетних секторах, а також держпрограми сприяння та підтримки інвестицій, які наразі діють в Україні.

Теги: #польща #свириденко #відновлення

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