Інтерфакс-Україна
Економіка
14:19 16.06.2025

"Укренерго" у 2025р планує провести кілька місячних аукціонів з розподілу перетину для імпорту-експорту е/е

2 хв читати
"Укренерго" у 2025р планує провести кілька місячних аукціонів з розподілу перетину для імпорту-експорту е/е

НЕК “Укренерго” розраховує цьогоріч провести кілька місячних аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії, повідомив т.в.о. компанії Олексій Брехт.

“Ми виходимо з того, що в цьому році маємо провести довгострокові аукціони щонайменше на декілька напрямків. Наприклад, Румунію, Словаччину. Поки що це будуть місячні аукціони. На річні, на жаль, поки не погоджуються наші партнери, бо розуміють, що кожен ракетний удар може підірвати цю ідею”, – сказав Брехт журналістам в кулуарах Energy Day-2025 від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), який проходив днями у Києві.

За його словами, такі аукціони дадуть змогу більше наситити відповідний перетин, мінімізувати або оптимізувати вартість електричної енергії, дати гарантованість і прогнозованість.

Він пояснив, що оператор платформи JAO, який має організаційно забезпечити проведення таких аукціонів за кількома напрямками, вже згодом активізує свою роботу у цьому напрямку.

“Вони мені пообіцяли, що з початку липня займаються тільки нами і нашими довгостроковими аукціонами”, – описав ситуацію Брехт.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року директор з правових питань НЕК “Укренерго” Максим Юрков пояснював, що компанія веде постійні переговори з мережею системних операторів континентальної Європи ENTSO-E щодо запровадження довгострокових аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії, від якої залежить це рішення.

За його словами, на платформі “Укренерго”, де здійснюються спільні з Румунією аукціони, довгострокові торги можна буде розпочати одразу після ухвалення рішення європейськими операторами системи передачі. Щодо платформи JAO, де відбуваються аукціони з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, то належить пройти певні процедури з європейського боку, після чого можна буде переходити на довгостроковий розподіл.

ENTSO-E з початком повномасштабного вторгнення, зважаючи на воєнні ризики, погодилося тільки на добові аукціони з розподілу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з електроенергією. Водночас трейдери та енергокомпанії неодноразово зазначали, що відсутність довгострокових аукціонів, зокрема місячних і річних, заважає ефективності залучення імпортної електроенергії.

Теги: #укренерго #імпорт #електроенергія #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 16.06.2025
Експорт української молочки у травні збільшився на 25%, лідирує вершкове масло

Експорт української молочки у травні збільшився на 25%, лідирує вершкове масло

15:30 14.06.2025
Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

18:28 11.06.2025
Міненерго розраховує на консенсус з міжнародними партнерами щодо вибору очільників ОГТСУ та "Укренерго"

Міненерго розраховує на консенсус з міжнародними партнерами щодо вибору очільників ОГТСУ та "Укренерго"

13:17 11.06.2025
Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

11:21 10.06.2025
Негода знеструмила 29 населених пунктів у трьох областях, споживання знизилось зі спадом спеки

Негода знеструмила 29 населених пунктів у трьох областях, споживання знизилось зі спадом спеки

11:08 10.06.2025
Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

11:42 09.06.2025
Експорт борошна і круп із України до ЄС становить 75%, він під загрозою через злиття з квотою на пшеницю

Експорт борошна і круп із України до ЄС становить 75%, він під загрозою через злиття з квотою на пшеницю

20:37 07.06.2025
ЄБРР через зміни у статут може заблокувати "Укренерго" EUR141 млн та вимагати дострокової сплати EUR533 млн – член енергокомітету

ЄБРР через зміни у статут може заблокувати "Укренерго" EUR141 млн та вимагати дострокової сплати EUR533 млн – член енергокомітету

17:00 06.06.2025
Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

15:13 06.06.2025
Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

ВАЖЛИВЕ

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

ОСТАННЄ

Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Час прийняття рішення про купівлю житла в Україні збільшився втричі під час війни - DIM

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Індекс борщу за рік виріс на 27%

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, Brent торгується біля $74 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА