"Укренерго" у 2025р планує провести кілька місячних аукціонів з розподілу перетину для імпорту-експорту е/е

НЕК “Укренерго” розраховує цьогоріч провести кілька місячних аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії, повідомив т.в.о. компанії Олексій Брехт.

“Ми виходимо з того, що в цьому році маємо провести довгострокові аукціони щонайменше на декілька напрямків. Наприклад, Румунію, Словаччину. Поки що це будуть місячні аукціони. На річні, на жаль, поки не погоджуються наші партнери, бо розуміють, що кожен ракетний удар може підірвати цю ідею”, – сказав Брехт журналістам в кулуарах Energy Day-2025 від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), який проходив днями у Києві.

За його словами, такі аукціони дадуть змогу більше наситити відповідний перетин, мінімізувати або оптимізувати вартість електричної енергії, дати гарантованість і прогнозованість.

Він пояснив, що оператор платформи JAO, який має організаційно забезпечити проведення таких аукціонів за кількома напрямками, вже згодом активізує свою роботу у цьому напрямку.

“Вони мені пообіцяли, що з початку липня займаються тільки нами і нашими довгостроковими аукціонами”, – описав ситуацію Брехт.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року директор з правових питань НЕК “Укренерго” Максим Юрков пояснював, що компанія веде постійні переговори з мережею системних операторів континентальної Європи ENTSO-E щодо запровадження довгострокових аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії, від якої залежить це рішення.

За його словами, на платформі “Укренерго”, де здійснюються спільні з Румунією аукціони, довгострокові торги можна буде розпочати одразу після ухвалення рішення європейськими операторами системи передачі. Щодо платформи JAO, де відбуваються аукціони з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, то належить пройти певні процедури з європейського боку, після чого можна буде переходити на довгостроковий розподіл.

ENTSO-E з початком повномасштабного вторгнення, зважаючи на воєнні ризики, погодилося тільки на добові аукціони з розподілу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з електроенергією. Водночас трейдери та енергокомпанії неодноразово зазначали, що відсутність довгострокових аукціонів, зокрема місячних і річних, заважає ефективності залучення імпортної електроенергії.