Час прийняття рішення про купівлю житла в Україні збільшився втричі під час війни - DIM

Середній час прийняття рішення про купівлю квартири у 2025 році збільшився до 67 днів, що більше ніж утричі порівняно з ситуацією довоєнному 2021-му (21 день), повідомила пресслужба девелоперської компанії DIM, посилаючись на внутрішню CRM-аналітику та аналіз ринку за останні чотири роки.

"Ми більше не маємо справу з емоційним попитом. Покупець 2025 року — це людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться і обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг. Продаж став процесом співприйняття рішення, а не лише демонстрації переваг", — коментує молодший партнер DIM Арсеній Насіковський.

За даними компанії, кількість точок контакту перед купівлею зросла в 2,3 раза з 2021 року - з 5-6 разів до щонайменше 13. Покупець сьогодні досліджує проєкт онлайн (вебсайт, діджитал-кейси, відеоогляди), мінімум один раз приходить у відділ продажів із супутником або родичем, певний час стежить за динамікою будівництва і навіть звертається по юридичну перевірку документів або просить шаблон договору до перегляду.

При цьому у 2021 році 62% угод відбувалися на стадії котловану або до 30% готовності об’єкта. У 2025 подібних кейсів трохи менше 18%. Натомість 77% покупок — це об’єкти на стадії готовності понад 60% або ж з наявними нещодавно завершеними будинками попередніх черг як демонстрація того, що девелопер продовжує будувати і робить це системно.

Щодо сусідніх ринків, то цей показник в країнах Європи становить від 60 до 120 днів. Зокрема, в Іспанії середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири становить 90-120 днів, у Німеччнині - 75 днів, а в Польщі - близько 60.

"Ринок має пристосуватися до нової поведінкової моделі. Якщо раніше це була гонитва за метрами і знижками, то сьогодні це перевірка на репутацію, документи і логіку забудови. Формується нова норма, що цілком здатна змінити логіку та структуру ринку новобудов, — обдумана раціональна купівля з елементами фінансового планування", - резюмує Насіковський.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 тис кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.