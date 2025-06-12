Інтерфакс-Україна
Економіка
15:12 12.06.2025

ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

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ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

Рада Європейського Союзу сьогодні, 12 червня, визнала еквівалентність українських стандартів виробництва насіння буряка, соняшника, ріпака та сої європейським вимогам, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Згідно з цим рішенням, насіння зазначених культур, вироблене в Україні, зможе потрапити на ринок ЄС. Це означає, що компанії, які базуються в ЄС, зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння до ЄС.

"Рішення надає еквівалентність насіння буряка, соняшника, брукви та сої, виробленого та сертифікованого в Україні, насіння кормових рослин, виробленого в Республіці Молдова та офіційно сертифікованого її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться. Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС", - зазначається в повідомленні.

Аналогічний дозвіл отримала Молдова для насіння кормових рослин.

Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Теги: #соняшник #єс #насіння

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