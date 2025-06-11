Інтерфакс-Україна
Економіка
19:09 11.06.2025

DIM запускає програму довгострокової розстрочки у гривні під 10% на купівлю житла

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DIM запускає програму довгострокової розстрочки у гривні під 10% на купівлю житла

Група компаній DIM запускає власну програму довгострокової розстрочки у гривні зі ставкою 10% річних для придбання житла у проєктах девелопера, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба групи.

"До нас звертаються покупці, які мріють про власну квартиру або потребують поліпшення житлових умов, проте з тих чи інших причин не підпадають під критерії державних програм. Саме для них ми розробили новий продукт компанії, щоб задовольнити зростаючий попит серед українців, які не можуть скористатися державною програмою "єОселя", але зацікавлені у придбанні якісного житла в сегменті "комфорт+" та вище", – цитується у повідомленні керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Згідно з умовами програми, розстрочка надається строком на 10 років з можливістю дострокового погашення. Ціна квадратного метра фіксується у договорі в гривні. Перший внесок – від 30% вартості. Процентна ставка становить 10% річних, а для військових, працівників ДСНС та військових-медиків – 8%.

Девелопер тестуватиме пілотний проєкт розстрочки у столичних житлових комплексах "Метрополіс", Lucky Land та Park Lake City, а також обмежено у клубному будинку Olegiv Podil у червні-липні, аби оцінити реальний попит серед громадян.

У планах DIM масштабувати програму на всі житлові проєкти забудовника. Як повідомлялося, група компаній DIM зазначає доцільність збільшення граничного розміру кредиту, що видається за державною програмою "єОселя", пропорційно зростанню вартості квадратного метра.

На думку Насіковського, у 2025 році вартість житла зросте на 15-20%. Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 тис кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #dim #житло #розстрочка

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