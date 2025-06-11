Міненерго розраховує на консенсус з міжнародними партнерами щодо вибору очільників ОГТСУ та "Укренерго"

Міністерство енергетики розраховує знайти консенсус з міжнародними партнерами у питанні вибору керівників ТОВ "Оператор газотранспортної системи" та НЕК "Укренерго", повідомила генеральна директорка директорату стратегічного планування та європейської інтеграції міністерства Юлія Киян.

Так вона прокоментувала питання інтернет-порталу "Енергореформа", наскільки вплине на залучення міжнародного фінансування здійснена Міненерго зміна статутів компаній, що, зокрема, викликало гостру реакцію Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Обрати керівника компанії – це зобов’язання наглядових рад, а реакція міжнародних партнерів, я б сказала, що це сигнали до комунікації. Ми в комунікації в тому числі з ЄБРР, з цього питання. Я думаю, що ми точно знайдемо консенсус, як знаходили його завжди, і НР зроблять свою роботу і приймуть важливі рішення, зокрема й щодо вибору керівника компанії", – сказала Киян під час Energy Day-2025 від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), який проходив у Києві в середу.

"Ми працюємо з "Укренерго", з ОГТСУ, спілкуємося з наглядовими радами для того, щоб якомога швидше наші важливі компанії отримали своїх СЕО", –зазначила представниця Міненерго.

Як повідомлялося, Міненерго 19 травня 2025 року змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

Внесення змін у статути не було погоджене, зокрема, з кредиторами НЕК, як того вимагають договори.

Зі свого боку ЄБРР надіслав "Укренерго" та Міністерству фінансів лист від 6 червня, у якому зазначив про нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх. Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголошує на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

На думку члена енергокомітету Ради Максима Хлапука, який розмістив лист банку в своєму Facebook, така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втратою доступу до подальшого фінансування ЄБРР в розмірі EUR141 млн (EUR77 млн невибраного залишку кредиту та EUR64 млн очікуваного гранту), а й необхідністю дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі EUR533 млн.

Голова енергокомітету Ради Андрій Герус у коментарі "Енергореформі" зазначив, що важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами: "Не брати зобов’язань, яких не можемо виконати, але дотримуватися тих, що взяли".

Своєю чергою керівник ГС "Асоціація енергоефективності та енергозбереження", екскерівник департаменту управління держпідприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Олександр Візір вважає, що такі дії Міненерго також загальмують призначення за конкурсом голови правління "Укренерго", яке мало відбутися вже давно. Він пояснив це тим, що представники держави в НР та Міненерго як суб’єкт, що їх призначає, можуть тепер фактично блокувати кандидатури незалежних представників.

"За моєю інформацією, у незалежних представників наглядової ради і акціонера дуже різні погляди на те, хто має очолити "Укренерго". І власне, зміни до статуту у частині структури голосів для призначення керівника у розпал конкурсу дають ґрунт для висновків, що акціонер не може погодитися з обраними наглядовою радою кандидатами", - прокоментував він.

За інформацією "Енергореформи", наглядова рада "Укренерго" збиралася на засідання 4 червня, але не змогла обрати голову правління.

НР "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого 2025 року, заявки приймалися до 14 березня включно.

Шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління був сформований всередині квітня.

До нього увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

Прийом заявок від учасників конкурсу на посаду наступного очільника ОГТСУ, оголошеного після того, як генеральний директор компанії Дмитро Липпа подав заяву про дострокове припинення повноважень, завершився 31 березня.