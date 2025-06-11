ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Фонд енергоефективності (EEF) вступає в нову фазу, отримавши фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу, повідомили в представництві ЄС в Україні.

Зазначається, що фінансування було підтверджено на 10-му засіданні Координаційної ради, яке відбулося 11 червня в Представництві ЄС в Україні.

"Цей внесок посилює постійну підтримку ЄС і Німеччини енергетичної незалежності та зеленого відновлення України й дозволить EEF розширити свої програми енергоефективності житлових будинків, охоплюючи більшу кількість користувачів", - йдеться в повідомленні.

Асоціації власників житла залишаються ключовими партнерами у реалізації діяльності Фонду. Їхня роль в ініціюванні та управлінні проєктами з реконструкції будівель є надзвичайно важливою для досягнення результатів на місцях.

"Я долучилася до створення Фонду енергоефективності ще на етапі його зародження, працюючи в Європейській Комісії. Відтоді він пройшов довгий шлях — крок за кроком — до сьогоднішніх 1500 реалізованих проєктів, що є дивовижним результатом. Сьогодні, коли Росія майже щоночі обстрілює українські домівки, програма Фонду VidnovyDIM допомагає родинам покривати витрати на ремонти стін, дахів і вікон, аби вони могли повернутися додому безпечно та гідно. Паралельно через програму EnergoDIM ми продовжуємо підтримувати термомодернізацію старих будівель, що дозволяє зменшувати енергоспоживання та щомісячні витрати", - сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона наголосила, що нині Фонд щороку заощаджує стільки енергії, скільки споживає місто на кшталт Чернівців.

"З гордістю оголошую про новий внесок у розмірі 18 млн євро до Фонду від ЄС та Німеччини", - заявила посол.

Заступник глави місії посольства Німеччини Максиміліан Раш підкреслив, що Фонд енергоефективності постійно демонструє свою цінність як надійний і далекоглядний партнер, надаючи відчутну підтримку власникам житла в скрутні часи та реагуючи на мінливі реалії з гнучкістю та відданістю.

"У перспективі Німеччина залишається твердо відданою співпраці з Фондом енергоефективності для досягнення стійкості та масштабу", - наголосив він.

Фонд енергоефективності (EEF), який підтримується ЄС (104 млн євро) та Німеччиною через трастовий фонд, що управляється IFC, реалізує дві флагманські програми для асоціацій власників житла. VidnovyDIM пропонує повні гранти та технічну допомогу для ремонту житлових будинків, пошкоджених під час війни, що охоплює структурні та енергетичні роботи. EnergoDIM, запущений у 2019 році, надає співфінансовані гранти для комплексної термомодернізації — утеплення, нові вікна, системи опалення та енергоменеджмент — що допомагає зменшити споживання енергії, знизити рахунки та підвищити комфорт.