Інтерфакс-Україна
Економіка
15:59 11.06.2025

Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

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Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Цього року в Україні виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для наших Сил оборони, оскільки від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї. Тому уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде", - йдеться у повідомленні на сайті парламенту в середу.

За словами депутатки, КМУ оперативно шукає кошти на закупівлю у випадку, коли виникає якась пауза в постачанні.

"Міноборони оперативно реагує і на зміни на полі бою, і на зміни в постачанні зброї від міжнародних партнерів... У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита… До кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки", —зазначила Підласа.

Підласа пояснила, що усі потреби покриватимуться з кількох різних джерел, та наразі про підвищення податків не йдеться.

"Потреби покриватимуться за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Наприклад, за п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони. Крім того, ми отримали грант на безповоротну допомогу від Великобританії на закупівлю зброї. Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП", - наголосила політикиня.

Теги: #підласа #овдп #верховна_рада

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