"Інтерпайп" вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

Українська промислова компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт - видобутку газу з підводних родовищ.

Згідно з пресрелізом у середу, турецький клієнт використовує цю продукцію у проєкті газових родовищ South Akçakoca Sub-Basin (SASB), які знаходяться безпосередньо у Чорному морі. Родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, тому труби "Інтерпайп" прокладають під водою.

Для таких умов виготовлено для клієнта насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M, яке забезпечує високу газогерметичність і є власною розробкою компанії.

Директор з продажу труб "Інтерпайпу" на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов відзначив, що Туреччина наразі активно розробляє офшорні газові родовища в Чорному морі.

"Проте умови видобутку – специфічні, видобуток газу здійснюється на мілководді, тому потрібна підвищена газогерметичність, яку можуть забезпечити преміальні з’єднання. Хоч для "Інтерпайп" – це перший досвід використання насосно-компресорних труб під водою, досвід використання у клієнта позитивний. Продукція вже використовується – спуски труб пройшли вдало. Це – поштовх для участі в подібних проектах в майбутньому", - констатував Артемов.

До відома: офшорні роботи з видобутку газу – видобуток газу з підводних родовищ, поза берегом. Зазвичай, це стосується газових покладів, що розташовані в морській або океанській зонах.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.