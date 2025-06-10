Міненерго США символічно підвищило прогноз ціни Brent на 2025 р.: з $65,85/бар. до $65,97/бар.

Міненерго США символічно підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік: з $65,85 до $65,97 за барель, випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Прогноз на 2026 рік не зазнав змін - $59,24 за барель.

За оцінкою відомства, середня спотова ціна Brent у травні становила $64 за барель, що в середньому на $4 нижче, ніж у квітні.

Аналітики міністерства зазначають, що котирування еталонного сорту нафти знижуються четвертий місяць поспіль.

"Ми прогнозуємо, що ціна на нафту Brent впаде до $61 за барель до кінця цього року", - наголошується у звіті відомства.

Основними факторами подальшого зниження котирувань в EIA називають тривале зростання світових запасів нафти на тлі уповільнення світового попиту на неї, а також прискорене згортання добровільних скорочень видобутку низки країн ОПЕК+.