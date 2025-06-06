Інтерфакс-Україна
Економіка
17:00 06.06.2025

Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

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Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

Міністерство енергетики України внесло зміни в статути ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та ПрАТ "НЕК "Укренерго" з метою посилення позицій керівників компаній перед наглядовими радами, заявив очільник уряду Герман Галущенко під час "Години уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

"Я вважаю, що ці зміни, вони насправді спрямовані на інше: максимально забезпечити незалежність наглядової ради і максимально забезпечити можливість працювати відповідних керівників і членів правлінь для того, щоб убезпечити їх більшістю голосів від звільнення чи прийняття інших рішень", - сказав він.

Як повідомлялося, Міненерго внесло зміни в статути ОГТСУ та "Укенерго", згідно з якими наглядові ради цих компаній можуть призначати голів правління не простою, а кваліфікованою більшістю голосів.

За словами Галущенко, аналогічні зміни були внесені Міненерго в статути інших компаній ще в минулому році, зокрема, державної ПрАТ "Укргідроенерго".

"Насправді ця норма, яка була імплементована у статуті, вона ще у минулому році була імплементована у статут інших підприємств. Зокрема, можу просто як приклад назвати статут "Укргідроенерго", і чомусь я не чув жодного питання протягом двох років, що когось це не влаштовувало", - зазначив він.

На переконання міністра, вказані зміни внесені у статути критичних підприємств, які на 100% належать державі, тому є виправданими з точки зору державних інтересів.

"Це критичні державні підприємства. І мені здається, взагалі некоректним питання про те, що представник держави отримує право вето", - наголосив Галущенко.

Водночас, як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що шляхом вказаних змін міністерство фактично надає право вето в руки представників держави і де-факто позбавляє незалежних членів можливості ухвалювати рішення стосовно менеджменту.

"Міненерго нічого кращого не придумало, як внести таємно зміни у статут. Що призначення керівників цих підприємств наглядові ради приймають не простою більшістю голосів. Тобто чотирма голосами членів НР ОГТСУ (всього їх п'ять, три з них незалежні) та п'ятьма голосами для "Укренерго" (всього членів НР сім, чотири з них незалежні)", - написав Железняк у своєму Телеграм 4 червня.

Своєю чергою, на думку екскерівника департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Олександра Візіра, внесення Міненерго змін до статуту "Укренерго" може негативно вплинути на залучення компанією міжнародного фінансування, а також загальмувати призначення керівника компанії за конкурсом.

"Міністерство енергетики як акціонер "Укренерго", звісно, мало право вносити зміни у статут компанії. І сама норма про кваліфіковану більшість голосів, необхідну для призначення голови правління, з правової точки зору абсолютно законна. Але виникає низка питань до того, в який спосіб це було зроблено і чому. Наприклад, наскільки мені відомо, зміни до статуту не погоджували з наглядовою радою "Укренерго", а також з кредиторами цієї компанії, що є умовою кредитних договорів у більшості випадків", – пояснив Візір у коментарі "Енергореформі".

За його словами, такі дії можуть викликати гостру реакцію з боку кредиторів компанії, а також вкрай негативно вплинути на подальше залучення нею міжнародного фінансування, вирішення питання з дефолтом та погашення заборгованості на балансуючому ринку.

Візір переконаний, що це також загальмує призначення за конкурсом голови правління "Укренерго", яке вже давно мало відбутися, оскільки члени наглядової ради – представники держави та Міненерго, як суб’єкт, що їх призначає, можуть тепер фактично блокувати кандидатури незалежних представників.

Теги: #укренерго #галущенко #міненерго

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