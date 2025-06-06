Інтерфакс-Україна
Економіка
14:33 06.06.2025

Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

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Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 20%, а по акцизному податку - на 38%.

"Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросло: по ПДФО на 20%, по єдиному податку -  на 13%, по платі за землю - на 14%, по акцизному податку - на 38%", - сказав Шмигаль на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів в п'ятницю.

Прем'єр повідомив, що залишки на рахунках громад складають майже 160 млрд грн.

Теги: #шмигаль #міжнародний_саміт_міст_і_регіонів #бюджет #пдфо

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