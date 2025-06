Кілька банків Казахстану запустили криптокарти

П'ять банків Казахстану підключилися до пілотного проєкту Національного банку щодо запуску криптокарт - Народний, Forte, Freedom, RBK і Altyn, повідомив на брифінгу голова Нацбанку Тимур Сулейменов.

"Це досить великі і значущі банки, активні. Через криптокарти цих банків, якщо у вас є криптогаманець на біржі, будь то Binance або інші біржі, які на МФЦА (Міжнародний фінансовий центр »Астана" - ІФ) зареєстровані, ви можете безперешкодно миттєво переказувати кошти і оплачувати будь-які товари, роботи та послуги по всьому Казахстану, не тільки в МФЦА", - сказав Сулейменов .

У травні повідомлялося, що влада Казахстану легалізує криптообмінники. Їх ліцензуванням буде займатися Національний банк.

Діяльність криптобірж в юрисдикції МФЦА буде регулюватися окремо. Разом з тим, передбачено функціональну взаємодію між провайдерами обміну криптовалют і криптобіржами МФЦА для забезпечення цілісної інфраструктури цифрового ринку.

На початку червня Нацбанк запустив проект криптокарт з прив'язкою до гаманців на криптобіржах МФЦА. За допомогою криптокарт можна здійснювати покупки онлайн і через термінал, а також знімати готівку.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на початку 2025 року розпорядився в терміновому порядку створити в країні інфраструктуру для більш широкого легального обігу цифрових активів, що дозволить казахстанським криптоінвесторам вийти з "сірої зони".

У планах Казахстану, як заявляв раніше Токаєв, стати провідним гравцем у сфері нових цифрових технологій, криптоекосистеми, а також регульованого і прозорого цифрового майнінгу.

Міжнародний фінцентр "Астана" - територія з особливим податковим, валютним, візовим режимом у столиці Казахстану, створена з метою залучення інвестицій в економіку. Регуляторна база щодо розміщення токенізованих цінних паперів набула чинності в юрисдикції МФЦА з 2024 року.

У МФЦА, за даними на червень 2025 року, діють 11 криптобірж: WhiteBIT Kazakhstan Ltd., Cronex Ltd. (колишня Onyx), Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Intebix Ltd. (колишня Biteeu Eurasia Ltd.), ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.