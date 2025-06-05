НБУ оцінює у 2025 р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн

Чисті втрати експорту, пов’язані з відновленням довоєнного режиму торгівлі з 6 червня, становитимуть близько $800 млн в червні-грудні 2025 року, наголосив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми повертаємось до умов поглибленої всеохоплюючої вільної торгівлі з Європейським Союзом, якою у нас передбачено близько 30 квот. Якщо постачання відбуватиметься лише у межах цих квот, то, звичайно, це відчутно вплине на експорт передусім зернових", - сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Згідно із словами Ніколайчука, певні квоти вже діяли для українських товарів у минулому році: для кукурудзи, яєць, цукру, овець, птиці. Він зазначив, що експорт цих товарів відбувався поза межами квот, що свідчить про збереження конкурентоспроможності українських товарів на ринку ЄС.

Він додав, що у минулому році завдяки морському коридору відновилися поставки українських продовольчих товарів на ринки Азії, Африки. Ці процеси тривають, підкреслив заступник голови НБУ.

Разом з тим, на його думку, ефект від повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС є вагомим для платіжного балансу та валютного ринку.

"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!", - наголосив Ніколайчук під час брифінгу.

Як повідомлялось, з 6 червня 2025 року завершиться дія автономних торговельних заходів (АТМ), – це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та введення АТМ в червні 2022 року.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.