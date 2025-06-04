Інтерфакс-Україна
Економіка
18:47 04.06.2025

Експорт пшениці в 2024/2025 МР досяг майже 16 млн тонн - Мінагрополітики

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Експорт пшениці в 2024/2025 МР досяг майже 16 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 4 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 38,505 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 202 тис. тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно повідомлення, станом на 7 червня минулого року загальний показник відвантажень становив 47,734 млн тонн, у тому числі у червні – 802 тис. тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 14,906 млн тонн (у червні – 43 тис. тонн), ячменю – 2,305 млн тонн (експорту не було), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 20,728 млн тонн (158 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 4 червня оцінюється у 65,4 тис. тонн (у червні – 0,4 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 61 тис. тонн (0,4 тис. тонн).

Теги: #пшениця #експорт

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